Diretta/ Trento Arzignano, streaming video tv: strisce positive (Serie C)

DIRETTA TRENTO ARZIGNANO: PARTITA EQUILIBRATA!

Trento Arzignano, in diretta mercoledì 1 febbraio 2023 alle ore 18.00 presso lo Stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valida per la 25^ giornata del campionato di Serie C. Gara molto importante per il destino di due tra le squadre più in forma del girone A.

Il Trento è sicuramente la squadra più in forma del campionato, con una serie positiva di sole vittorie. Gialloblu quindicesimo con 29 punti, frutto di otto vittorie, cinque pareggi e undici sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 0-2 contro la Triestina. Striscia positiva anche per l’Arzignano, nono in classifica con 34 punti, frutto di otto vittorie, dieci pareggi e sei sconfitte. Nell’ultima giornata il pareggio per 0-0 contro la Pergolettese.

TRENTO ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Arzignano non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Trento Arzignano sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO ARZIGNANO

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Trento e Arzignano, andiamo a disvelare le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, Tedino conferma il consueto 4-3-1-2: Marchegiani, Vitturini, Ferri, Garcia Tena, Fabbri, Ballarini, Suciu, Damian, Pasquato, Carletti, Sipos. Passiamo adesso agli ospiti, il modulo è lo stesso: Saio, Gemignani, Milillo, Piana, Lattanzio, Bordo, Casini, Antoniazzi, Cester, Fyda, Parigi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Trento Arzignano vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria del Trento è a 2,40, il pareggio è quotato 2,95, mentre il successo dell’Arzignano è dato a 3,10. I bookmakers prevedono una gara chiusa: Under 2,5 a 1,50 e Over 2,5 a 2,45. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,00 e 1,72.

