DIRETTA CALDIERO TERME ARZIGNANO, LOTTA A RIDOSSO DEI PLAYOUT

La diretta Caldiero Terme Arzignano si gioca oggi 1 dicembre 2024 alle ore 12:30. La situazione non è certamente delle migliori per queste due squadre sulla carta alla vigilia del loro impegno del weekend. Il Caldiero terme occupa la 15° posizione di classifica mentre l’Arzignano segue sotto di una posizione, entrambe le formazioni hanno sin qui collezionato quindici punti ciascuna, al pari di Pro Patria e Pro Vercelli che seguono a causa di una peggiore differenza reti.

Per tutti e due i club sarebbe dunque necessario tornare alla vittoria essendo reduci da un pareggio ed una sconfitta maturate nelle ultime uscite così da quantomeno tentare di risollevare le proprio sorti in questo campionato per la stagione 2024/2025.

DIRETTA CALDIERO TERME ARZIGNANO STREAMING, VIDEO TV: COME VEDERLA?

In un orario particolare, come quello delle 1230, tutti quelli che non potrenno recarsi allo Stadio per seguire la diretta Caldiero Terme Arzignano potrenno comunque seguire la propria squadra del cuore tramite Now o Sky. E non è finita: è pure possibile guardare la diretta da pc, tablet e telefonino in streaming video con NOW TV e Sky Go.

DIRETTA CALDIERO TERME ARZIGNANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Quali sono le probabili formazioni della diretta Caldiero Terme Arzignano del girone A. Possiamo immaginare che in occasione della sfida con l’Arzignano il tecnico di casa deciderà di schierare ancora il 4-3-3. In porta Giacomel, la linea difesiva a 4 on Gattoni, Zerbato, Filiciotto e Fasan, nei tre di centrocampo confermati Marras, Baldani e Gobetti, in attacco Mondini, Molnar e Mazzolo terminale offensivo.

Stessa incertezza aleggia pure intorno alla formazione iniziale che dovrebbe proporre il tecnico Giuseppe Bianchini e dunque se sarà o meno 3-5-2 con Boseggia in porta, Rossoni, Milillo e Boffelli sulla linea di difesa, Boccia, Lakti, Bordo, Antoniazzi e Cariolato a centrocampo mentre Lunghi e Nepi costituiranno la coppia d’attacco titolare.

DIRETTA CALDIERO TERME ARZIGNANO, LE QUOTE

