Diretta/ Trento Feralpisalò streaming video tv: Leoni del Garda al top (Serie C)

DIRETTA TRENTO FERALPISALO’: RISULTATO IN BILICO

Trento Feralpisalò, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. Momento top per i Leoni del Garda della Feralpisalò, che con l’ultimo 5-1 rifilato al Legnago Salus si sono confermati probabilmente la squadra più in forma del girone: quinti risultato utile consecutivo per i lombardi in una striscia per il momento composta da 4 vittorie e un pareggio, valsa l’aggancio al terzo posto in classifica a braccetto con il Renate.

Video/ Padova Trento (2-1) gol e highlights: i veneti ritrovano la vittoria (Serie C)

Il Trento in questo campionato si sta dimostrando un cliente scomodo per tutti, anche se in trasferta i gialloblu stanno facendo un po’ fatica complice anche un calendario difficile. Dopo il poker incassato sul campo del Renate è arrivata un’altra sconfitta, in casa della capolista Padova. Per il Trento comunque un’ottima partenza considerando che la squadra si presentava da neopromossa ai nastri di partenza di questa nuova Serie C, con 12 punti conquistati nelle prime 9 partite disputate.

Diretta/ Padova Trento (risultato finale 2-1): i veneti tornano a vincere!

DIRETTA TRENTO FERALPISALO’ STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Feralpisalò è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 257 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO FERALPISALO’

Le probabili formazioni della diretta Trento Feralpisalò, match che andrà in scena allo stadio Briamasco di Trento. Per il Trento, Carmine Parlato schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cazzaro; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Nunes, Caporali, Izzillo; Belcastro, Pasquato; Raffo. Risponderà la Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Gelmi; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Guidetti; Corrado; Luppi, Spagnoli.

Diretta/ Feralpisalò Legnago Salus (risultato finale 5-1): Guerra chiude la cinquina!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Briamasco di Trento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA