DIRETTA ATALANTA U23 TRENTO/ Video streaming tv: Dea imbattuta nei precedenti (oggi 7 maggio 2024)

DIRETTA ATALANTA U23 TRENTO: I TESTA A TESTA

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Atalanta U23 Trento e dunque possiamo anche parlare dei precedenti di questa partita. Naturalmente, poiché per la seconda squadra orobica si tratta della prima stagione di vita, gli episodi da raccontare sono appena due: quelli andati in scena nel corso della stagione regolare. La prima si era giocata al Briamasco, ormai tempo fa: il 10 settembre per la seconda giornata, prima trasferta di sempre per l’Atalanta U23 che ne era uscita con un pareggio senza reti, rimandando l’appuntamento con la prima vittoria che sarebbe arrivato cinque giorni più tardi, nel 3-2 alla Giana Erminio.

A Caravaggio, campo di casa della giovane Dea, il match valido per la seconda di ritorno era andato in scena il 13 gennaio: ancora una volta il Trento non era riuscito a segnare, l’Atalanta U23 invece lo aveva fatto a sei minuti dal 90’ con un tap-in di Giovanni Bonfanti, vincendo la partita. I precedenti dunque sorridono alla Dea: se dovesse essere confermato il trend difensivo in questa sfida diretta, l’Atalanta U23 supererebbe il primo turno dei playoff perché, per quello che abbiamo detto sul regolamento, il Trento è obbligato a vincere il match per fare strada nella post season. (agg. di Claudio Franceschini)

ATALANTA U23 TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta U23 Trento sarà disponibile sui canali di Sky Calcio, dato che in questa stagione la visione di tutti i match di terza serie è garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile quindi seguire stasera anche la diretta di Atalanta U23 Trento in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go oppure sulla piattaforma Now Tv.

ATALANTA U23 TRENTO: PRIMA VOLTA PER I GIOVANI NERAZZURRI!

Questa sera, martedì 7 maggio 2024, allo stadio di Caravaggio l’appuntamento sarà con la diretta di Atalanta U23 Trento, un appuntamento inevitabilmente storico per la seconda squadra nerazzurra, che al suo primo anno di esistenza si è subito qualificata per i playoff di Serie C. Il fischio d’inizio sarà alle ore 20.30 e, secondo una formula ormai consolidata, ci si giocherà tutto in una sola sera, dal momento che il primo turno si disputa in partita secca: ricordiamo allora che, in caso di pareggio al triplice fischio finale della diretta di Atalanta U23 Trento, saranno i bergamaschi a passare al turno successivo.

Questo naturalmente perché ci si basa sulla classifica della stagione regolare, che vedeva Atalanta U23 e Trento entrambe nel girone A. Per la seconda squadra nerazzurra il cammino è stato eccellente e il quinto posto porta in dote il vantaggio del fattore campo contro un Trento che con il decimo posto si è preso l’ultima piazza utile per accedere ai playoff e adesso si giocherà il match con la serenità di chi non ha alcunché da perdere, dopo avere già vissuto una stagione assai positiva. Saranno possibili sorprese? La parola al campo per la diretta di Atalanta U23 Trento…

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA U23 TRENTO

Naturalmente per una sfida secca ad eliminazione diretta come Atalanta U23 Trento è molto significativa l’analisi delle probabili formazioni. Per i giovani nerazzurri di Francesco Modesto scegliamo un modulo 3-4-1-2 nel quale proviamo ad ipotizzare la difesa a tre con Regonesi, Solcia e Varnier davanti al portiere Vismara, mentre a centrocampo da destra a sinistra i quattro titolari potrebbero essere Ghislandi, Cassa, Panada e Gyabuaa. Infine, il reparto offensivo dell’Atalanta U23 potrebbe prevedere Muhameti come trequartista alle spalle dei due attaccanti Diao e Cissé.

La replica degli ospiti del Trento e del loro allenatore Francesco Baldini potrebbe invece concretizzarsi in un simile 3-5-2, con la difesa a tre quindi come tratto distintivo. In porta Russo, davanti a lui dovrebbero giocare Obaretin, Barison e Ferri; per il Trento ecco poi una folta linea a cinque a centrocampo, con Trainotti, Rada, Puletto, Sangalli e Pasquato possibili titolari da destra a sinistra, così come in attacco potrebbero trovare posto dal primo minuto Italeng e Spalluto.

QUALE PRONOSTICO PER ATALANTA U23 TRENTO?

Infine, nella nostra panoramica sulla diretta di Atalanta U23 Trento è doveroso dare uno sguardo anche al pronostico secondo le quote dell’agenzia Snai, che ritiene nettamente favoriti i padroni di casa, tanto che il segno 1 è quotato a 1,85. Andrebbe benissimo anche il pareggio all’Atalanta U23: il segno X varrebbe 3,25, mentre toccheremo quota 4,00 in caso di colpaccio esterno del Trento, naturalmente segno 2.

