Diretta/ Trento Lecco streaming video tv: blucelesti per una scossa (Serie C)

DIRETTA TRENTO LECCO: AL CONFINE COI PLAY OFF

Trento Lecco, in diretta domenica 21 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Briamasco di Trento sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. I blucelesti affrontano la trasferta in cerca di una scossa dopo un periodo decisamente negativo. Il Lecco è ancora in zona play off, al nono posto appaiato al Piacenza, ma ha ottenuto solamente 2 punti nelle ultime 6 sfide di campionato, vanificando quella che era stata un’ottima partenza.

Il Trento è indietro di una sola lunghezza rispetto ai diretti avversari ma nelle ultime settimane ha compiuto dei passi in avanti, vincendo sul campo della Virtus Verona e pareggiando sul campo della Triestina, 4 punti conquistati in trasferta che sono stati ossigeno puro per la classifica. L’ultimo precedente disputato a Trento tra le due squadre risale al 18 marzo 2018, al Briamasco fu il Lecco a prendersi i 3 punti con un secco 0-2.

DIRETTA TRENTO LECCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Lecco non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO LECCO

Le probabili formazioni della diretta Trento Pergolettese, match che andrà in scena allo stadio Briamasco di Trento. Per il Trento, Carmine Parlato schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chiesa, Dionisi, Carini, Trainotti, Simonti; Ruffo Luci, Gabriel Nunes Caporali; Pasquato; Belcastro, Chinellato. Risponderà il Lecco allenato da Mauro Zironelli con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Enrici; Celjak, Masini, Kraja, Zambataro; Ganz, Iocolano, Mastroianni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Briamasco di Trento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Lecco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.

