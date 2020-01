Diretta Trento Partizan/ Streaming video tv: è necessaria una vittoria (Eurocup)

Trento Partizan si gioca alle ore 19:00 di mercoledì 15 gennaio, presso la BLM Group Arena: è la seconda giornata nel gruppo E di basket Eurocup 2019-2020, altro impegno nella Top 16 che segue a distanza di una settimana il ko che la Dolomiti Energia ha incassato sul parquet del Darussafaka. Si è trattato però di una partita che ci ha detto in maniera abbastanza chiara che la squadra di Nicola Brienza se la può giocare, perchè ha dato filo da torcere ad una squadra abituata a stare sul parquet a certi livelli; adesso arriva una sorta di prova del nove, perchè la formazione serba è tra le principali candidate alla vittoria del trofeo e lo ha dimostrato demolendo la Virtus Bologna a domicilio. Brienza sa ovviamente che bisogna provare a vincere per sistemare la situazione in classifica, e soprattutto perchè le partite in casa sono soltanto tre nel corso del girone e già perderne una sarebbe particolarmente sanguinoso. Aspettando la diretta di Trento Partizan vediamo allora quali possono essere i temi principali di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Trento Partizan non dovrebbe essere trasmessa sui canali del nostro Paese; tutti gli appassionati di basket potranno comunque seguire questa partita di Eurocup grazie alla piattaforma Eurosport Player, alla quale è necessario abbonarsi e che fornisce tutte le sfide della competizione internazionale in diretta streaming video. Ricordiamo anche che il sito www.eurocupbasketball.com permette di consultare liberamente le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA TRENTO PARTIZAN: RISULTATI E CONTESTO

Trento Partizan arriva a pochi giorni di distanza dalla preziosa vittoria che l’Aquila ha conquistato a Pistoia: due punti importanti per provare a risalire la corrente in campionato ed entrare il prima possibile nelle otto squadre che giocheranno i playoff, ancora una volta un obiettivo concreto inseguito dalla società. Trento però punta con decisione anche alla Eurocup: nella gestione di Maurizio Buscaglia questa squadra era riuscita a qualificarsi alla semifinale, oggi punta lo stesso traguardo ma il discorso è particolarmente complesso. Diciamo pure che la Dolomiti Energia non ha pescato bene in termini di avversarie nella Top 16: è davvero complicato stabilire quali due formazioni potrebbero essere messe alle spalle tra la Virtus Bologna che in Italia domina, il Partizan che l’ha battuta di 18 punti e un Darussafaka del quale abbiamo parlato, e che la Eurocup l’ha vinta nel 2018. Insomma, si prospetta un turno davvero complicato per Brienza e i suoi ragazzi che questa sera dovranno prendersi una vittoria per evitare di dover inseguire in seguito, non resta che vedere e sperare che sia davvero così.



© RIPRODUZIONE RISERVATA