Diretta/ Trento Pergolettese streaming video tv: squadre appaiate (Serie C)

DIRETTA TRENTO PERGOLETTESE: PADRONI DI CASA IN CRISI

Trento Pergolettese, in diretta domenica 31 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Momento di crisi per i padroni di casa, il Trento è tornato dopo molti anni a giocare nel calcio dei professionisti ed ha avuto un buon approccio al match, ma ora sta attraversando il suo primo vero momento di difficoltà. Tre sconfitte consecutive contro Padova, Feralpisalò e Legnago Salus, con i gialloblu che sono scivolati sotto di un punto rispetto alla zona play off.

Video/ Pergolettese Lecco (1-0) gol e highlights: Scardina risolve la gara (Serie C)

La Pergolettese è appena una lunghezza indietro rispetto al Trento, con due vittorie ottenute però dai cremaschi nelle ultime tre sfide di campionato. Due successi casalinghi contro Albinoleffe e Lecco, nel mezzo un ko a Fiorenzuola con i lombardi che devono ora lavorare per migliorare il rendimento esterno per allontanarsi dalla zona retrocessione. Le due squadre si ritrovano di fronte a Trento dopo l’ultimo precedente in Serie D, l’11 febbraio 2018 la Pergolettese riuscì a calare il poker allo stadio Briamasco.

Diretta/ Legnago Salus Trento (risultato finale 1-0): successo firmato Ricciardi!

DIRETTA TRENTO PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Pergolettese non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Pergolettese Lecco (risultato finale 1-0): decisivo il gol di Scardina!

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta Trento Pergolettese, match che andrà in scena allo stadio Briamasco di Trento. Per il Trento, Carmine Parlato schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chiesa, Dionisi, Carini, Trainotti, Simonti; Ruffo Luci, Gabriel Nunes Caporali; Pasquato; Belcastro, Chinellato. Risponderà la Pergolettese allenata da Stefano Lucchini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Galeotti, Ferrara, Lambrughi, Alari, Villa; Varas, Arini, Zennaro; Bariti, Guiu, Scardina.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Briamasco di Trento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA