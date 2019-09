Diretta Trento Pistoia/ Streaming video tv: esordio di Brienza e Carrea (basket A1)

Trento Pistoia si gioca, in diretta dalla BLM Group Arena, per la prima giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020: le due squadre scendono sul parquet alle ore 20:30 di mercoledì 25 settembre, in un turno infrasettimanale che stranamente rappresenta l’esordio della stagione. L’Aquila ha posto fine all’epopea di Maurizio Buscaglia: dopo le stagioni gloriose e due finali scudetto consecutive, la Dolomiti Energia ha deciso di cambiare affidandosi all’emergente Nicola Brienza, sperando magari in qualche stagione di assestamento di tornare a quei risultati. Riparte con ambizioni anche la OriOra, che un anno fa era retrocessa sul campo: l’obiettivo chiaramente è fare meglio delle sei vittorie stagionali del 2018-2019, ma nella diretta di Trento Pistoia i toscani proveranno subito a fare un colpo esterno così da indirizzare al meglio un campionato che sarà votato alla salvezza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Pistoia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, ma ormai gli appassionati di basket sono abituati all’appuntamento con la piattaforma Eurosport Player: anche per questo servizio occorre una sottoscrizione a pagamento, effettuata la quale sarà possibile assistere all’intera programmazione del campionato di Serie A1 in diretta streaming video, dunque dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TRENTO PISTOIA: IL CONTESTO

Tutto nuovo in Trento Pistoia: per l’Aquila chiaramente non sarà facile mantenere il livello degli ultimi tre anni, quando sono arrivate due finali (entrambe perse) e le qualificazioni consecutive ai playoff. Nell’ultimo campionato i trentini sono partiti male una volta di più, hanno rimontato e hanno guadagnato la post season ma stavolta non hanno ripetuto il miracolo, fermandosi contro quella Venezia che due anni prima le aveva soffiato lo scudetto. Brienza spera di avere la calma giusta per lavorare e costruire il suo progetto, e dovrebbe essere così perchè la Dolomiti Energia ha sempre mostrato una buona se non ottima conduzione societaria, senza troppe pressioni e in un ambiente sempre più entusiasta. Pistoia si è affidata a Michele Carrea: i toscani un anno fa erano retrocessi sul campo, giocando un campionato davvero negativo senza mai riuscire a prendere ritmo. Tuttavia, il fatto di avere i conti a posto ha pagato dividendi perchè dal torneo è stata esclusa Torino (in seguito anche Avellino, che però non avrebbe portato alla permanenza della OriOra visto che si parte a squadra dispari). Non ci sono tremende ambizioni da parte della società, se non appunto quella di provare a tenere la Serie A1 anche per la prossima stagione: questa sera inizieremo ad avere una prima risposta per quanto parziale…



© RIPRODUZIONE RISERVATA