Diretta/ Trento Pro Patria streaming video tv: Aquilotti, voglia di volare (Serie C)

DIRETTA TRENTO PRO PATRIA: SI FERMERA’ IL TRENO TRENTO?

La diretta di Trento Pro Patria, in programma sabato 11 febbraio 2023 alle ore 14:30, racconta di una gara tra due squadre che stanno prendendo un’ottima piega. Sono lontani i tempi in cui i gialloblu lottavano nei bassifondi della classifica: gli Aquilotti arrivano da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque con ben otto gol fatti e uno solo subito. Un bottino che può spaventare anche la Pro Patria terza in classifica, reduce però da tre successi di fila che hanno il loro peso specifico.

Diretta/ Renate Trento (risultato finale 0-2) streaming: Sipos in contropiede

In casa il Trento ha migliorato la situazione solo ultimamente con due vittorie e un pareggio visto che occupa la terzultima posizione per quanto riguarda le gare casalinghe. La Pro Patria in trasferta è nella via di mezzo con cinque vittorie, altrettante sconfitte e tre pareggi in tredici sfide.

TRENTO PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta dell’incontro Trento Pro Patria sarà trasmessa su Eleven Sports, piattaforma che ormai da anni fa vedere la Serie C ai tifosi di tutta Italia con abbonamento mensile o stagionale. La diretta Trento Pro Patria è disponibile in streaming video su smart tv e dispositivi multimediali come computer, smartphone o tablet.

Diretta/ Pro Patria Vicenza (risultato finale 2-0) streaming video: la chiude Ferri

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Trento Pro Patria raccontano i gialloblu schierati col 4-3-1-2: Marchegiani in porta, Fabbri con Darmian, Attys ePetrovic in difesa. Garcia Tena e Ballarini saranno gli interni di centrocampo con Galazzini in regia, Garofalo sulla trequarti e il duo Sangallo-Barison davanti.

La Pro risponde col 3-5-2 formato da Del Favero tra i pali, Molinari e Lombardoni insieme a Boffelli sono difensori. Perotti a destra, Ndrecka a sinistra e trio centrale formato da Vezzoni, Bertoni e Ferri. Davanti Castelli con Piu.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Trento Arzignano (risultato finale 1-1): Cester sfiora il ko!

© RIPRODUZIONE RISERVATA