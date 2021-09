Diretta/ Trento Pro Patria streaming video tv: outsider di lusso (Serie C)

Trento Pro Patria, in diretta sabato 4 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Turina di Salò (casa provvisoria dei trentini prima della ristrutturazione dello stadio Briamasco), sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. Sfida tra due squadre che potrebbero proporsi come outsider di lusso nel quadro del nuovo campionato di terza serie. L’esordio del Trento, dopo molti anni di assenza dal professionismo, è stato sicuramente incoraggiante con un pari senza reti sul difficile campo del Piacenza, formazione sicuramente con maggiore esperienza in categoria. Ai gialloblu manca ora quel pizzico di concretezza offensiva in più, ma considerando anche la vittoria di Trieste all’esordio l’avvio è stato più che incoraggiante.

La Pro Patria punta ad essere anche in questa stagione la mina vagante del girone, anche se l’esordio in casa contro l’Albinoleffe è stato amaro con i seriani che si sono imposti 1-2 allo stadio Speroni. Tigrotti che devono registrare sicuramente qualcosa dal punto di vista difensivo, il materiale tecnico a disposizione sembra però interessante anche se iniziare un nuovo ciclo dopo l’addio di Javorcic alla panchina sarà sicuramente un compito impegnativo. Le due squadre si riaffrontano dopo l’ultimo precedente a Trento del 15 aprile 2018, in Serie D: allora finì a reti bianche.

DIRETTA TRENTO PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Pro Patria non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO PRO PATRIA

Le probabili formazioni di Trento Pro Patria, match che andrà in scena allo stadio Turina di Salò. Per il Trento, Carmine Parlato schiererà il squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cazzaro; Simonti, Carini, Trainotti, Dionisi; Nunes, Caporali, Osuji; Belcastro; Barbuti, Chinellato. Risponderà la Pro Patria allenata da Luca Prina con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Caprile; Molinari, Saporetti, Boffelli; Pierozzi, Brignoli, Fietta, Nicco, Galli; Stanzani, Castelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Lino Turina di Salò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.



