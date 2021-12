Diretta/ Trento Seregno (risultato 0-1) streaming video tv: Cernigoi manca il bis!

DIRETTA TRENTO SEREGNO (RISULTATO 0-1): FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Trento e Seregno sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 1 maturato in apertura di match. I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi sfiorano l’eventuale raddoppio nel finale del primo tempo quando Cernigoi calcia in curva da posizione più che favorevole al 43′. Fino a questo momento il direttore di gara Galipò, proveniente dalla sezione di Firenze, ha ammonito rispettivamente Nunes al 44′ da una parte, Cocco al 31′ e Cernigoi al 44′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Seregno Giana Erminio (risultato finale 2-0) streaming: la chiude Cocco

DIRETTA TRENTO SEREGNO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Seregno è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 257 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

Diretta/ Pro Sesto Trento (risultato finale 1-1): Pasquato pareggia nel recupero!

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Trentino-Alto Adige la partita tra Trento e Seregno è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati da mister Parlato si rendono pericolosi verso il 5′ quando la conclusione di Pasquato viene respinta da Fumagalli tra i pali. Gli ospiti allenati dal tecnico Mariani non si lasciano impressionare e rispondono riuscendo a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno al 13′ da Borghese, autore di un colpo di testa vincente su calcio d’angolo approfittando di una papera commessa dal portiere Chiesa. Ecco le formazioni ufficiali: TRENTO (3-4-1-2) – Chiesa; Seno, Trainotti, Carini; Caporali, Nunes, Osuji, Simonti; Pasquato, Belcastro; Barbuti. A disp.: Cazzaro, Marchegiani, Galazzini, Oddi, Chinellato, Ferrara, Raggio, Izzillo, Ruffo Luci, Vianni, Pattarello. All.: Parlato. SEREGNO (3-5-2) – Fumagalli; Galeotafiore, Borghese, Zoia; Gemignani, Vitale, Mandorlini. Jimenez, Invernizzi; Cocco, Cernigoi. A dip.: Lupu, Cortesi, Rossi, Solcia, R. Marino, St Clair, Ronci, Alba, Scognamiglio, Finetti, F. Marino, D’Andrea. All.: Mariani. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Trento Lecco (risultato finale 3-0) video streaming tv: la chiude Ruffo Luci

SI GIOCA

Stiamo aspettando il fischio d’inizio di Trento Seregno, inganniamo l’ormai breve attesa dando uno sguardo alle statistiche delle due formazioni nel girone A del campionato di Serie C 2021-2022. Nella lotta di metà classifica il match tra Trento e Seregno è una possibilità per entrambi di garantirsi un pezzo di sicurezza. I padroni di casa tra le mura domestiche hanno vinto quattro match, ne hanno pareggiato uno solamente perdendo due incontri con un bottino di dodici reti segnate e la metà subite, sei.

Gli ospiti del Seregno fuori casa hanno da parte loro vinto tre match, altrettanti sono stai i pareggi contro le due sconfitte subite. Il bottino degli ospiti fuori casa è di otto reti segnate contro le sette subite, una squadra davvero rocciosa. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché fra pochissimo parleranno i protagonisti sul campo: Trento Seregno comincia davvero!

PARTITA COMBATTUTA!

Trento Seregno, in diretta sabato 4 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Scontro tra neopromosse che stanno cercando il loro posto al sole in campionato: dopo l’ultimo pareggio in casa della Pro Sesto il Trento ha messo in fila il suo quarto risultato utile consecutivo, agganciando Piacenza e Virtus Verona all’ottavo posto in zona play off.

Il Seregno dalla sua battendo 2-0 la Giana Erminio nell’ultimo impegno disputato ha preso una bella boccata d’ossigeno, portandosi a +3 dalla zona play out e avvicinando a sua volta i play off in una classifica che resta molto corta nelle zone centrale. Le due squadre si sono già affrontate a Trento in questa stagione in Coppa Italia il 15 settembre scorso, l’hanno spuntata i padroni di casa ai calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO SEREGNO

Le probabili formazioni della diretta Trento Seregno, match che andrà in scena al Briamasco di Trento. Per il Trento, Carmine Parlato schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Frate; Maldini, Pecorini, Caverzasi, Mazzarani; Brentan, Gattoni; Ghezzi, Marchesi, Scapuzzi; Capogna. Risponderà il Seregno allenato da Alberto Mariani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Fumagalli; Galeotafiore, Borghese, Zoia; St Clair, Vitale, Mandorlini, Jimenez, Invernizzi; Cernigoi, Cocco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Briamasco di Trento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Seregno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA