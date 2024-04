Diretta/ Trento Renate (risultato 0-0) streaming video tv: squadre in campo, via! (Serie C, 28 aprile 2024)

DIRETTA TRENTO RENATE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Trento Renate evidenzia punti fondamentali per la formazione di casa. Trento che si ritrova al decimo posto con 48 punti collezionati in questo campionato. L’aritmetica dei play off arriverà soltanto dopo il fischio finale in tutti i campi ed una vittoria potrebbe confermarla. Trento che anche con il pareggio raggiungerebbe la competizione esterna che porta direttamente in serie B, nella misura in cui il Virtus Verona non uscisse vincitore nella gara contro la Pro Vercelli.

Nel girone A è tutto da decidere e questi ultimi 90 minuti potranno decretare chi andrà ai play off e chi invece terminerà la propria stagione. Trento che ha realizzato in questo campionato 33 reti risultando essere la formazione, nelle prime 10 della classe, ad aver trovato meno volte la via del gol. Dall’altra parte la squadra lombarda con un punto andrebbe ad ottenere la matematica salvezza, senza doversi preoccupare di Arzignano e Pergolettese. (Marco Genduso)

TRENTO RENATE DIRETTA STREAMING VIDEO: DOVE VEDERE LA PARTITA

Per tutti coloro che potranno seguire il match in diretta tv, Trento Renate si potrà seguire sui canali di Sky così come tutti i match del campionato di Serie C. Appuntamento fisso quello con la terza serie per gli abbonati della pay tv satellitare, che potranno collegarsi sui canali di Sky Sport oppure utilizzare l’applicazione Sky Go per usufruire della diretta streaming via internet.

TRENTO TRENATE: I TESTA A TESTA

Nei precedenti incontri prima della diretta di Trento Renate, si nota subito una rivalità che si è sviluppata nel tempo e si è dimostrata piuttosto sorridente per gli ospiti, ma meglio andare con ordine. Le due squadre si sono affrontate dieci volte, inaugurando questa competizione nell’ottobre del 2021 con una netta vittoria di 4-0 per gli odierni ospiti. Da quel momento in poi, il Renate ha dominato la maggior parte delle sfide contro il Trento, portando a casa ben otto vittorie su dieci partite giocate, dimostrando così un certo feeling con il go, quando si tratta di affrontare la squadra del trentino.

Quest’ultima ha ottenuto solo due successi, rendendo il bilancio complessivo a favore dell’attuale formazione ospite. Questi dati mettono in luce una certa asimmetria nei precedenti testa a testa, asimmetria che magari oggi potrebbe cambiare un pochino, ma vedremo cosa succederà nei prossimi novanta minuti del match. Gli dei del calcio sanno essere beffardi soprattutto quando si tratta di scegliere una vincitrice. (agg. Gianmarco Mannara)

TRENTO TRENATE: GIALLOBLU PER I PLAYOFF!

La diretta di Trento Renate pone motivi d’interesse esclusivamente per i padroni di casa. Fischio d’inizio alle ore 16.30 allo stadio “Briamasco” con i gialloblu che saranno chiamati a difendere il decimo posto e l’accesso ai play off, che sarebbe un ottimo risultato dopo la salvezza già blindata. L’ultima sconfitta in casa del Vicenza ha complicato però i piani dei gialloblu, che devono difendere il decimo posto dall’ultimissimo assalto di Virtus Verona e Pro Patria.

Dall’altra parte anche il Renate è reduce da una sconfitta subita nel penultimo turno della regular season. Il ko interno contro la Giana Erminio però ha comunque permesso alle Pantere di staccare il biglietto della matematica salvezza, a +3 sulla Pergolettese quintultima ma con gli scontri diretti favorevoli. Per il Renate è stata comunque una stagione al di sotto delle aspettative, con i brianzoli che negli ultimi anni avevano navigato sempre in zona play off.

TRENTO RENATE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Trento Renate quali scelte propone per quanto riguarda gli allenatori, alle prese con l’ultima partita della regular season? Per quanto riguarda il Trento, il mister Francesco Baldini dovrebbe optare per Russo in porta e una difesa a tre con Trainotti, Cappelletti e Obaretin titolari. Anastasia sarà impiegato sulla corsia laterale di destra e Frosinini sul lato opposto, con Giannotti, Di Cosmo e Sangalli a centrocampo, in avanti tandem offensivo con Italeng e Caccavo. Per il Renate il modulo di partenza dovrebbe essere simile, 3-4-2-1 per mister Alberto Colombo con Possenti, Alcibiade e Acampa nella difesa a tre davanti all’estremo difensore Ombra, Anghileri a destra e D’Orsi a sinistra nel centrocampo a quattro con Baldassin e Vassallo centrali. Sorrentino e Paudice si muoveranno sulla trequarti alle spalle dell’unica punta di ruolo, Bocalon.

TRENTO RENATE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I padroni di casa risultato favorevoli secondo il bookmaker Sky, stando alle indicazioni per chi volesse concedersi una puntatina sulla partita del “Briamasco”. La vittoria del Trento viene proposta a una quota di 1.80, per quanto riguarda il pareggio quota di 3.20 mentre sale a 4.00 il moltiplicatore riferito all’eventuale successo esterno del Renate.











