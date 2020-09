Diretta Trento Treviso/ Streaming video tv: intrigante incrocio in Supercoppa basket

Trento Treviso sarà diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Andrea Bongiorni e Marco Vita: alle ore 20:30 di sabato 5 settembre la BLM Group Arena ospita la partita valida per il gruppo C della Supercoppa Italiana 2020 di basket, terza giornata. Due realtà diverse, che negli ultimi anni si sono incrociate poco: l’Aquila con Maurizio Buscaglia in panchina ha fatto un grande salto di qualità, dalla promozione in Serie A1 è stata subito competitiva e addirittura è arrivata a giocarsi per due volte consecutive la finale scudetto. Adesso con Nicola Brienza si sta provando a mantenere il livello, per quanto difficile; la Universo Basket invece è una società di fatto nuova, nata dalle ceneri lasciate dall’addio della famiglia Benetton. Società abituata a dominare nella pallacanestro italiana, oggi inizia la sua seconda stagione nel massimo campionato e vuole provare a tornare una corazzata come un tempo, ma il percorso è tutt’altro che semplice e allora questa Supercoppa potrebbe innanzitutto aiutare a scaldare i motori. Aspettiamo con trepidazione la diretta di Trento Treviso, nel frattempo possiamo fare qualche utile valutazione circa le due squadre sul parquet.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Treviso non è disponibile sui canali della nostra televisione: la Supercoppa Italiana 2020 di basket è un’esclusiva della piattaforma Eurosport Player, un servizio per il quale è necessario sottoscrivere un abbonamento e che vi permetterà di seguire tutte le gare del torneo in diretta streaming video, dotandovi ovviamente di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche la possibilità di seguire il tabellino play-by-play e le principali statistiche sul sito ufficiale www.legabasket.it.

DIRETTA TRENTO TREVISO: SITUAZIONE E CONTESTO

Trento Treviso è una partita intrigante, tra due realtà che stanno affrontando percorsi simili anche se “spostati” nel tempo: come abbiamo detto la Dolomiti Energia è già arrivata a fare il grande salto ma adesso ha bisogno di confermarsi, ha perso la sua grande guida tecnica ed è innegabile che con la scelta di Nicola Brienza abbia voluto sviluppare un progetto continuativo e che la porti a essere competitiva anno dopo anno, provando a puntare anche sui giovani ma senza rinunciare a uomini simbolo come Toto Forray. Treviso si è trovata a dover ricostruire dalla cancellazione di una società dominante; lo ha fatto tutto sommato in tempi brevi e si è ritrovata in Serie A1 spinta da quel Massimiliano Menetti che aveva già reso una corazzata Reggio Emilia, gli acquisti di mercato sono interessanti e lo si è visto nell’esordio ufficiale contro Venezia. Quella partita è stata condotta punto a punto fino all’ultimo quarto, quando la Reyer ha poi preso il volo; da questo punto di vista la De’ Longhi deve ancora crescere ma la base per fare bene c’è, vedremo allora quello che succederà tra poche ore sul parquet della BLM Group Arena di Trento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA