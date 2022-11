DIRETTA/ Trento Virtus Verona video streaming tv: ci sono appena due precedenti

DIRETTA TRENTO VIRTUS VERONA: IL TESTA A TESTA

Passiamo in questo prepartita della diretta di Trento Virtus Verona all’analisi dei precedenti tra i due club. Le due squadre si sono affrontate solo due volte nella loro storia considerando anche i match disputati in Veneto. Questo perché per la prima e unica volta si sono trovate nello stesso campionato nella scorsa stagione, 2021/22. All’andata a Verona furono i gialloneri a imporsi col risultato finale di 0-1. La partita fu decisa da una rete di Nunes al minuto numero 28. Il ritorno fu l’unico match giocato a Trento fino a questo momento, una partita disputata il 16 marzo scorso e terminata col risultato finale di 1-1.

A sbloccarla ci pensò Zigoni al minuto 35 su calcio di rigore. Dopo l’ingresso dei pezzi da novanta, come Oddi e Osuji, la squadra di casa riuscì a trovare la via del pareggio al minuto 72 curiosamente ancora da calcio di rigore. La rete fu siglata da Belcastro che regalò così ai suoi la magra consolazione del pareggio. Come andrà la partita di oggi? (Matteo Fantozzi)

TRENTO VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Virtus Verona non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Trento Virtus Verona, in diretta sabato 19 novembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Briamasco di Trento sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C. Uno scontro diretto nella zona bassa della classifica tra due squadra alla ricerca di riscatto dopo un momento no.

Il Trento occupa il diciassettesimo posto con 13 punti in tredici partite, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. I gialloblu sono reduci dalla sconfitta per 2-1 contro la Pergolettese. La Virtus Verona, invece è ultima con 7 punti, raccolti grazie a sette pareggi e sei sconfitte. I veronesi nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-2 dal Vicenza.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO VIRTUS VERONA

Qualche nodo da sciogliere per i tecnici di Trento e Virtus Verona, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Iniziamo la nostra analisi dai padroni di casa, schierati con il 3-4-1-2: Marchegiani, Galazzia, Garcia Tena, Ferri, Ballarini, Mihai, Damian, Fabbri, Belcastro, Bocalon, Pasquato. Passiamo adesso ai veronesi, schierati con il 3-5-2: Siaulys, Ruggero, Cella, Daffara, Talarico, Faedo, Tronchin, Lonardi, Amadio, Fabbro, Danti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Trento e Virtus Verona a caccia di punti importanti, per i bookmakers i padroni di casa sono favoriti. Le quote per le scommesse di Goldbet parlano chiaro: la vittoria del Trento è a 2,05, il pareggio è a 3,10, mentre il successo della Virtus Verona è a 3,75. Si prospetta una gara molto tattica: Under 2,5 è a 1,51, Over 2,5 a 2,40. Per gli analisti non andranno a segno entrambe le squadre: Gol a 2,05 e No Gol a 1,68.

