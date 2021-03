Diretta Treviso Trieste/ Streaming video tv: quarto incrocio stagionale (basket A1)

DIRETTA TREVISO TRIESTE: OCCASIONE DI RISCATTO!

Treviso Trieste viene diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Valerio Grigioni e Andrea Valzani: alle ore 19:00 di domenica 28 marzo il PalaVerde ospita una partita valida per la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Si tratta della quarta sfida tra queste due squadre, che si erano incrociate anche nel girone di Supercoppa; un match interessante perché stiamo parlando della sesta e settima forza del torneo, appaiate a quota 22 punti in classifica e con la possibilità di giocare i playoff. Entrambe però sono reduci da una sconfitta: netta quella dell’Allianz caduta in casa contro una Venezia che ha svoltato, beffarda e decisamente bruciante quella che la De’ Longhi ha incassato a Cremona.

Per entrambe dunque ci sarà l’occasione di riscattarsi e incamerare punti che saranno chiaramente importanti per risalire la corrente e blindare se non altro la loro posizione; vedremo quello che succederò nella diretta di Treviso Trieste, intanto possiamo cominciare a fare qualche rapida valutazione sui temi principali di una partita che si prospetta davvero interessante e incerta, aperta a qualunque risultato.

DIRETTA TREVISO TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Trieste non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sui canali della nostra televisione; possiamo tuttavia ricordare che gli appassionati avranno come di consueto la grande occasione di seguire il match previo abbonamento con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutti i match di basket Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori sul parquet e la classifica del campionato.

DIRETTA TREVISO TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Treviso Trieste può rilanciare una delle due squadre dopo le sconfitte di domenica, come abbiamo detto; tuttavia è abbastanza evidente che, dal punto di vista psicologico, sia sicuramente la De’ Longhi ad avere maggiore bisogno di centrare i 2 punti. Quello che è accaduto al PalaRadi infatti potrebbe affondare sul piano mentale la squadra di Max Menetti: Treviso ha giocato un primo tempo sublime arrivando a toccare i 22 punti di vantaggio nel finale di secondo quarto, annichilendo la Vanoli. Tuttavia i veneti hanno fatto entrare in ritmo un irreale Jaylen Barford, che ha iniziato l’opera prima di rientrare negli spogliatoi e l’ha conclusa negli altri 20 minuti, timbrando 33 punti e riuscendo a operare una rimonta pazzesca che ha portato Cremona a vincere di un punto. Si tratta di una sconfitta grave per Treviso, che nel turno precedente aveva a sua volta ribaltato la Fortitudo Bologna e non è riuscita a confermarsi; se non altro Trieste ha perso contro una delle corazzate del nostro campionato, anche se i punti sono comunque zero…



