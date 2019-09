Diretta Trieste Varese/ Streaming video tv: sfida equilibrata (Basket)

Trieste Varese, in diretta dall’Allianz Dome di Trieste, domenica 29 settembre 2019 alle ore 20.45, sarà una delle sfide valevoli per la seconda giornata del campionato. Sarà un faccia a faccia tra due formazioni che sono uscite sconfitte nei rispettivi match d’esordio in campionato. Trieste ha perso 78-73 contro i campioni d’Italia in carica della Reyer Venezia, una partita molto tirata ma che non ha regalato soddisfazione ai giuliani, sconfitti in rimonta. Contro i vice-campioni di Sassari, Varese invece ha subito una sconfitta interna molto pesante, un 52-74 che ha reso evidente la differenza tecnica con la formazione sarda, per il momento fuori portata per i varesini.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Varese non è una di quelle che saranno disponibili nella prima giornata; tuttavia gli appassionati potranno avvalersi del consueto servizio dato dalla piattaforma Eurosport Player, che anche quest’anno fornisce tutte le partite del campionato di basket in diretta streaming video. Bisognerà essere abbonati al servizio e dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TRIESTE VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Nella scorsa stagione Trieste e Varese hanno disputato un campionato abbastanza simile, assestandosi a metà classifica con un settimo posto per i giuliani ed un ottavo per i lombardi. Varese ha mancato d’un soffio l’accesso ai play off, che Trieste è invece riuscita ad agganciare perdendo però nei quarti di finale contro Cremona, uscendo al primo turno della post season, che resta comunque il massimo obiettivo principale dei due club, salvo exploit al momento però difficilmente pronosticabili. Varese ha vinto gli ultimi cinque precedenti ufficiali disputati contro Trieste, l’ultimo in trasferta il 10 febbraio scorso, vinto 96-104. Trieste non batte Varese in campionato dal 29 settembre 2002: 83-68 per i giuliani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Trieste nettamente favorita per la vittoria contro Varese con Snai che offre a 1.35 la vittoria interna e a 3.30 la vittoria in trasferta, i giuliani vengono considerati maggiormente quotati a inizio stagione, con Varese che anche nel match d’esordio perso nettamente contro Sassari ha messo in mostra lacune abbastanza oggettive, soprattutto nel gioco difensivo.



