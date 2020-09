Diretta Trieste Venezia/ Streaming video tv: all’Allianz Dome, Supercoppa basket

Trieste Venezia, partita diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Dario Morello e Martino Galasso, va in scena alle ore 20:00 di sabato 5 settembre presso l’Allianz Dome: è valida per la terza giornata nel gruppo C della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Tornano in campo due squadre che fanno parte di un raggruppamento che comprende anche Trento e Treviso, avversarie sempre oggi; il contesto mette di fronte la Reyer che ha ripreso la stagione come campione d’Italia in carica, a tutti gli effetti vista la cancellazione dell’ultimo campionato, e un’Alma che, sopravvissuta alle difficoltà economiche dello scorso anno, vuole ora provare a fare il salto di qualità per prendersi eventualmente un posto nei playoff, anche se chiaramente l’obiettivo principale rimane quello della salvezza.

Intanto in Supercoppa è tutto ancora aperto, ma chiaramente la squadra lagunare è la grande favorita per volare alla Final Four di Bologna; vedremo intanto come andranno le cose nella diretta di Trieste Venezia, aspettando la quale possiamo iniziare a fare qualche valutazione circa i temi principali che vedremo sul parquet.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Venezia non è disponibile sui canali della nostra televisione: la Supercoppa Italiana 2020 di basket è un’esclusiva della piattaforma Eurosport Player, un servizio per il quale è necessario sottoscrivere un abbonamento e che vi permetterà di seguire tutte le gare del torneo in diretta streaming video, dotandovi ovviamente di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche la possibilità di seguire il tabellino play-by-play e le principali statistiche sul sito ufficiale www.legabasket.it.

DIRETTA TRIESTE VENEZIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Si avvicina dunque il momento di Trieste Venezia: la Reyer avrebbe forse abdicato dal suo trono di campione d’Italia se la stagione avesse vissuto una conclusione naturale, e invece si presenta al 2020-2021 con il titolo ancora stretto tra le mani. Non solo: in difficoltà per tutto il girone di andata, non riuscendo a vincere mai in trasferta e in lotta anche solo per un posto nei playoff, la squadra di Walter De Raffaele ha dimostrato cosa significhi essere abituata a giocare in certi contesti.

Arrivata alla Final Eight di Coppa Italia ha vinto il titolo, che era sfuggito negli anni precedenti quando la testa di serie era ben più alta. Eugenio Dalmasson dunque deve fare i conti con un’avversaria estremamente rodata, che ha cambiato pochissimo nelle ultime tre stagioni ed è la stessa rispetto all’annata interrotta dalla pandemia di Coronavirus; l’Alma Trieste invece si è modificata per necessità, l’anno scorso stava lottando per la salvezza e tutto lasciava pensare che lo scontro sarebbe durato fino all’ultimo. La conferma dell’allenatore che ha riportato la squadra in Serie A1 è certamente importante, adesso bisogna trovare certezze sul parquet e, da questo punto di vista, la vittoria al fotofinish nell’esordio contro Trento è stata particolarmente significativa.

