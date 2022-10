Diretta/ Triestina Albinoleffe streaming video tv: operazione sorpasso (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA ALBINOLEFFE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Triestina Albinoleffe, in diretta domenica 16 ottobre alle ore 14.30 presso lo Stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del girone A di Serie C. Di fronte due squadre a caccia di riscatto dopo un avvio di stagione tutt’altro che esaltante: entrambe sono in zona playout.

La Triestina ha raccolto 7 punti nelle prime sette giornate, frutto di una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte. Gli alabardati nell’ultimo turno sono stati sconfitti 2-1 dalla Pro Sesto. Anche l’Albinoleffe ha raccolto 7 punti nelle prime sette gare, frutto di una vittoria, quattro pari e due sconfitte. I biancazzurri nell’ultimo turno hanno sconfitto 3-1 il Novara.

TRIESTINA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Albinoleffe non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA ALBINOLEFFE

Qualche ballottaggio da risolvere a pochi minuti dalla diretta Triestina Albinoleffe, andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni. Partiamo dalla compagine biancorossa, schierata con il 3-5-2: Mastrantonio, Sabbione, Di Gennaro, Sottini, Ghislandi, Furlan, Pezzella, Crimi, Gori, Ganz, Adorante. Passiamo adesso agli ospiti, in campo con lo stesso modulo: Pagno, Mboe, Marchetti, Saltarelli, Gusu, Doumbia, Gelli, Piccoli, Tomaselli, Manconi, Cocco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Triestina Albinoleffe vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento le quote degli analisi dell’agenzia Eurobet: la vittoria della Triestina è quotata 2,15, il pareggio è a 3,05, mentre il successo dell’Albinoleffe paga 3,35 volte la posta. I bookmakers non credono a una pioggia di gol: l’Under 2,5 è a 1,60, mentre l’Over 2,5 è a 2,20. Decisamente più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,87 e 1,83.

