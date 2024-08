DIRETTA TRIESTINA ARZIGNANO (RISULTATO 3-0): FINE SECONDO TEMPO

Pioggia di cambi con gli ingressi in campo di Stefanoni e Cerretelli per Benedetti e Antoniazzi. Calcia da fuori Attys ma il pallone viene deviato. Non ci sono dubbi: calcio di rigore per i padroni di casa.

Dal dischetto si presenta Attys che non sbaglia e si scrive nel tabellino dei marcatori devo essere in quello dei cartellini gialli. Giallo per Akpa Akpro. Jonsson si divora il gol a tu per tu contro il portiere. Nel finale poche emozioni, non succede praticamente nulla con la Triestina che vince 3-0. Dopo 90 minuti triplice fischio del direttore di gara. Vince la Triestina. (Marco Genduso)

DIRETTA TRIESTINA ARZIGNANO (RISULTATO 2-0): SECONDO TEMPO

Inizia anche il secondo tempo di Triestina e Arzignano. Tentativo di El Azrak che però non si avvicina alla porta. Entrambe le squadre fanno tanta fatica ad imporsi con il proprio gioco. Krollis di testa mette in difficoltà il portiere avversario che però riesce a respingere. Vantaggio Triestina. Ad andare in rete Correia, il quale sfrutta il cross perfetto di D’Urso, successivo alla volata sulla fascia dell’ex Trento Attys.

Succede tutto in pochissimi minuti, la Triestina raddoppia portando sul 2-0. Ad andare in rete Vertainen il quale dribbla il diretto concorrente e calcia da fuori. Adesso è gestione totale della Triestina. (Marco Genduso)

DIRETTA TRIESTINA ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Gara molto equilibrata con poche azioni sia da una parte che dall’altra. Ecco il primo cartellino giallo della partita: Struna interviene in ritardo su Nepi. Bordo calcia da fuori, palla respinta dalla difesa. Giallo per Attys: fallo su Lakti, intervento irregolare. Milillo chiude su Vallocchia. Giallo anche per El Azrak, uno dei migliori in campo attualmente. Giallo anche per Antoniazzi: gara molto fisica.

Dopo 45 minuti termina il primo tempo con il risultato di 0-0. Gara con poche emozioni e azioni da gol. Il direttore di gara manda le due squadre l’intervallo. (Marco Genduso)

DIRETTA TRIESTINA ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): PRIMO TEMPO

Inizia il primo tempo della sfida tra Triestina e Arzignano. Tra i giocatori più in forma c’è sicuramente Attys. L’ex Trento viene molto cercato sulla velocità dai compagni ma i palloni giocabili sono pochi. Le due squadre si stanno studiando molto e fanno fatica a spingersi in avanti per non concedere il fianco. Studio ed equilibrio tra le due formazioni che quest’oggi iniziano il primo campionato di serie C girone A.

Entrambe le squadre sono già stata eliminata dalla Coppa Italia, rispettivamente contro Trento e Rimini. Fallo di El Azrak. Punizione battuta ma che non sortisce alcun tipo di effetto. (Marco Genduso)

DIRETTA TRIESTINA ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Triestina Arzignano: ci resta però ancora qualche minuto per provare a curiosare nelle statistiche delle due formazioni nella scorsa stagione calcistica. Entrambe facevano già parte del girone A della Serie C: in evidenza soprattutto la Triestina, che con 64 punti in classifica frutto di ben diciannove vittorie, sette pareggi e dodici sconfitte chiuse al quarto posto, per poi approdare fino alla fase nazionale dei playoff per la promozione.

Cammino più sofferto invece per l’Arzignano, che comunque raggiunse il fondamentale obiettivo della salvezza con 44 punti in classifica, frutto di dieci vittorie, quattordici pareggi e altrettante sconfitte, per il sedicesimo posto ma con nove lunghezze di vantaggio sulla penultima e quindi salvezza immediata. Adesso però i numeri della scorsa stagione assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Triestina Arzignano comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE LA DIRETTA TRIESTINA ARZIGNANO , IN TV E STREAMING

Dato che stiamo parlando di una gara di Serie C, la diretta Triestina Arzignano si potrà vedere solamente su Sky oppure NOW, naturalmente sottoscrivendo l’abbonamento.

Per quanto riguarda la diretta streaming Triestina Arzignano sarà possibile assistere all’evento sulle rispettive applicazioni dunque Sky Go e NOW quindi

I TESTA A TESTA

Poco tempo all’inizio della diretta Triestina Arzignano valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C, girone A. Prima di tuffarci nelle emozioni della sfida andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre: sul campo dei grigiorossi, lo stadio “Nereo Rocco” di Trieste: il primo incrocio risale al 25 gennaio 2015 in Serie D, pareggio con tante emozioni (2-2). Vittoria dei padroni di casa, invece, il 26 febbraio 2017, 1-0 nella sfida utile per il torneo di Serie D.

Successo ospite, invece, nell’unico confronto valevole per la Coppa Italia: il 5 ottobre 2022 gol decisivo di Antoniazzi per decretare il passaggio del turno dell’Arzignano. L’ultima sfida, infine, è quella del 25 novembre 2023 che ha registrato la vittoria dei biancorossi con un poker (4-1) scandito dai gol di Lescano e D’Urso dopo la doppietta firmata da Vallocchia. (Giulio Halasz)

PRIMA DI CAMPIONATO

Comincia la stagione di Serie C Girone A con questo sabato 24 agosto 2024 che ci offre un match molto interessante ovvero la diretta Triestina Arzignano. La gara andrà in scena al Nereo Rocco di Trieste alle ore 18:00.

Entrambe hanno iniziato la stagione in maniera negativa ovvero perdendo al primo turno della Coppa Italia Serie C. La Triestina ha ceduto il passo al Trento per 1-0 in casa mentre l’Arzingano ha giocato in trasferta, perdendo però sempre 1-0 contro il Rimini.

È tempo di voltare pagina è il modo migliore è ottenere i primi tre punti della stagione. Ricordiamo che l’anno la Triestina è arrivata quarta in classifica, uscendo di scena agli ottavi contro il Benevento. L’Arzignano riuscì a salvare grazie al16esimo posto che ha evitato anche l’incubo playout.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA ARZIGNANO

Le probabili formazioni della diretta Triestina Arzignano ci aiutano a capire meglio la situazione. I padroni di casa opteranno per il 4-2-3-1. In porta Roos, difesa a quattro con Germano, Struna, Rizzo e Bijleveld: In mediana la coppia titolare sarà Voca-Correia con la trequarti composta da Vicario, Jonssoned El Azrak dietro alla punta Vertainen.

Risposta del Arzignano con l’assetto tattico 3-4-3. Tra i pali Boseggia, terzetto arretrato formato da De Zen, Milillo e Boffelli. A dare una mano a centrocampo ci saranno Lakti, Antoniazzi, Bordo e Cariolato a chiudere il reparto. In attacco Centis-Menabò.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TRIESTINA ARZIGNANO

Andiamo a vedere ora le quote per le scommesse della diretta Triestina Arzignano. Per prima cosa andiamo a vedere la squadra favorita ovvero i biancorossi che si possono trovare a 1.85. Il successo dell’Arzignano è invece dato a 4.10 contro i 3.25 della X.

Ci saranno almeno tre gol in questa partita? L’Over 2.5 è offerto a 2.25 quindi i bookmakers hanno più fiducia sull’Under. Infine, Gol e No Gol sono a 2.05 e 1.63.