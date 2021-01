Diretta/ Triestina Fano (Serie C) streaming video e tv: gli alabardati ci credono

DIRETTA TRIESTINA FANO: PADRONI DI CASA FAVORITI

Triestina Fano, in diretta dallo stadio Nereo Rocco di Trieste, in programma domenica 10 gennaio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Iniziano a credere nella possibilità di condurre un campionato di vertice gli alabardati, che stanno iniziando a raccogliere i frutti della cura Pillon. Per la Triestina 2 vittorie consecutive prima di Natale, in casa contro il Perugia e sul campo del Sudtirol. Praticamente due big match vinti di slancio dall’Unione, che ora si trova a -5 dalla vetta, occupata al momento da tre squadre. E il calendario stavolta offre un assist agli alabardati, chiamati ad affrontare un Fano sempre coinvolto nella zona calda della classifica.

Per i marchigiani gli ultimi due impegni dell’anno sono costati altrettante sconfitte, sul campo del Modena e in casa contro il Matelica. I granata restano penultimi in classifica, solo l’Arezzo ha fatto peggio di un Fano che negli ultimi due anni non è mai andato oltre il penultimo posto in Serie C, salvandosi due stagioni fa grazie al ripescaggio e l’anno scorso ai play out.

DIRETTA TRIESTINA FANO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Fano non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato alla piattaforma Elevensports, che trasmette le partite del campionato di Serie C in diretta streaming video sia attraverso la propria piattaforma, ma anche in chiaro sul sito elevensports.it e attraverso i profili ufficiali social su Facebook e Twitter. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA FANO

Le probabili formazioni di Triestina Fano, sfida che andrà in scena presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Bepi Pillon con un 4-3-1-2: Offredi; Rapisarda, Capela, Lambrughi, Brivio; Rizzo, Giorico, Maracchi; Boultam; Granoche, Mensah. Gli ospiti guidati in panchina da Falvio Destro schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 5-3-2 come modulo di partenza: Meli; Cargnelutti, Zigrossi, Brero, Rillo, Paolini; Said, Amadio, Carpani; Nepi, Barbuti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Triestina e Fano, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.70, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.20, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 4.80.

