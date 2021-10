DIRETTA/ Triestina Feralpisalò video streaming tv: incrocio ormai classico in Serie C

DIRETTA TRIESTINA FERALPISALÒ: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Triestina FeralpiSalò, possiamo osservare che questa partita negli ultimi anni è diventata una sorta di “classica” nel campionato di Serie C, tanto che si contano dieci precedenti ufficiali tra il 2012 e oggi, compresa una doppia sfida nei quarti di finale playoff nel 2019, quando la Triestina ebbe la meglio grazie a una vittoria casalinga per 2-0 al ritorno, dopo il pareggio per 1-1 all’andata a Salò.

Diretta/ Feralpisalò Padova (risultato finale 1-0): vittoria in inferiorità numerica!

Nello scorso campionato invece buone notizie per i bresciani: la FeralpiSalò vinse per 2-1 all’andata in casa domenica 15 novembre 2020, al ritorno a Trieste ecco invece un pareggio per 1-1 sabato 13 marzo scorso. Complessivamente, nelle dieci sfide di questo ultimo decennio si contano quattro vittorie per la FeralpiSalò, altrettanti successi per la Triestina e un paio di pareggi per completare un quadro dei testa a testa in sostanziale equilibrio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Renate Triestina (risultato 2-1) streaming video tv: Ligi non basta!

DIRETTA TRIESTINA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Feralpisalò non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Trento Feralpisalò (risultato finale 1-2): la decide Luppi!

TRIESTINA FERALPISALÒ: OSPITI LANCIATI!

Triestina Feralpisalò, in diretta domenica 31 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Prosegue la scalata alla classifica dei Leoni del Garda che nell’ultimo big match contro la capolista Padova hanno vinto e rimescolato completamente le carte del girone. Quarta vittoria consecutiva per la Feralpisalò che ora divide a quota 23 punti la seconda piazza con lo stesso Padova e il Renate, a -1 dal Sudtirol primo in classifica.

Dall’altra parte la Triestina veniva da un buon momento con due vittorie consecutive contro Fiorenzuola e Mantova, mentre successivamente è arrivata una sconfitta esterna contro il Renate, un altro passo indietro con gli alabardati che faticano a trovare un ritmo sufficiente per riagganciare l’alta classifica, dividendo al momento l’ottava piazza con la Juventus U23. Il 13 marzo scorso è terminato 1-1 l’ultimo match a Trieste tra le due squadre, 2-0 per gli alabardati il 2 giugno 2019 mentre la Feralpi non ha mai vinto a Trieste da quando gioca nei professionisti.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA FERALPISALÒ

Le probabili formazioni della diretta Triestina Feralpisalò, match che andrà in scena allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Per la Triestina, Cristian Bucchi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinez; Baldi, Negro, Ligi; Rapisarda, Crimi, Giorico, Galazzi, Iotti; Litteri, De Luca. Risponderà la Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Gelmi; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Guidetti; Di Molfetta; Luppi, Miracoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nereo Rocco di Trieste ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Triestina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA