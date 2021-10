Diretta/ Triestina Fiorenzuola streaming video tv: alzare i ritmi (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA FIORENZUOLA: RISULTATO SCONTATO?

Triestina Fiorenzuola, in diretta domenica 17 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie C. Alzare i ritmi è l’obiettivo di entrambe le formazioni. La Triestina dopo l’ultimo pareggio a reti bianche in casa della Virtus Verona resta esattamente a metà classifica, con 9 punti e staccata rispetto al vertice della classifica nel girone A. Finora solo 2 vittorie per gli alabardati che cercano il ritorno ai tre punti.

Il Fiorenzuola è una lunghezza sotto l’avversario di turno in classifica: la matricola emiliana è chiamata ad affrontare un campionato per consolidarsi di nuovo tra i professionisti e finora se l’è cavata abbastanza dignitosamente. L’ultima sconfitta sul campo del Trento chiama però gli uomini di Tabbiani ad una scossa per non farsi risucchiare nella parte bassa della classifica, con una vittoria e tre sconfitte nelle ultime quattro partite disputate in campionato dal Fiorenzuola.

DIRETTA TRIESTINA FIORENZUOLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Fiorenzuola non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA FIORENZUOLA

Le probabili formazioni della diretta Triestina Fiorenzuola, match che andrà in scena al Nereo Rocco di Trieste. Per la Triestina, Christian Bucchi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinez; Negro,Ligi, Lopez; Rapisarda, Procaccio, Giorno, Galazzi, Lotti; De Luca, Trotta. Risponderà il Fiorenzuola allenato da Luca Tabbiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Battaiola, Potop, Ferri, Cavalli, Guglieri; Currarino, Nelli, Zaccariello; Bruschi, Oneto, Mamona.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nereo Rocco di Trieste, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Triestina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.

