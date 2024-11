DIRETTA TRIESTINA RENATE, CLOTET VUOLE VINCERE PER ALLONTANARE LE POLEMICHE

La sedicesima giornata del Girone A di Serie C si apre a Trieste con la diretta Triestina Renate in campo alle 20,30 di venerdì 22 novembre 2024. La sfida metterà di fronte l’ultima della classifica contro una squadra al nono posto ma che sta attraversando un periodo di crisi.

Video Feralpisalò Triestina (2-0)/ Gol e highlights: Cavuoti e Pietrelli! (Serie C, 17 novembre 2024)

I padroni di casa della Triestina hanno solo sei punti in campionato e non vedono una vittoria dalla prima giornata di questo campionato. Sono 21 i punti per il Renate che è reduce da due pareggi consecutivi contro Arzignano e Union Clodiense ma non vince da sette partite.

DIRETTA TRIESTINA RENATE, STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la Serie C e la diretta Triestina Renate sarà necessario un abbonamento a Sky o alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Potrete anche seguire questa partita con la nostra diretta testuale che terrà aggiornati sulle migliori azioni e le emozioni della sfida.

Diretta/ Feralpisalò Triestina (risultato finale 2-0): Maistrello sfiora il tris! (Serie C, 17 novembre 2024)

TRIESTINA RENATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche le probabili formazioni in vista di questa partita. Clotet scenderà in campo con il suo 4-2-3-1 nonostante la squalifica che lo terrà lontano dalla panchina. Moretti e Struna saranno i due difensori centrali con Valllocchia e Correia in mediana a sostenere una trequarti formata da Jonsson, D’Urso e Sambù a sostengo di Vertainen unica punta.

Foschi ritroverà Spedalieri al centro della difesa con Auriletto a completare la coppia davanti a Nobile. Di Nolfo e Vassallo saranno i due esterni di centrocampo con Egharevba e De Leo che formeranno il duo offensivo.

Video Renate Arzignano (0-0)/ Gol e highlights: Nobile salva i suoi! (Serie C, 16 novembre 2024)