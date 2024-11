DIRETTA TRIESTINA GIANA ERMINIO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Ecco un match delicatissimo che ci attenderà fra pochissimo grazie alla diretta Triestina Giana Erminio, nel contesto della quattordicesima giornata del campionato di Serie C 2024-2025 nel girone A, le presentiamo con i numeri di giuliani e lombardi nelle precedenti uscite della stagione. C’è ben poco di buono, a cominciare dalla Triestina, triste fanalino di coda con 6 punti in classifica: una vittoria, quattro pareggi e otto sconfitte per gli alabardati, che hanno pure un -1 di penalizzazione e che arrivano da due pareggi, buoni almeno per riprendersi dopo le precedenti tre sconfitte consecutive.

La Giana Erminio dal canto suo non sta molto meglio con tre vittorie, altrettanti pareggi e sette sconfitte, cammino grazie al quale ha raccolto 12 punti in classifica, ma soprattutto ha ottenuto un solo punto nelle ultime cinque giornate. Adesso però i numeri statistici assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Triestina Giana Erminio comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TRIESTINA GIANA ERMINIO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

TESTA A TESTA

Passiamo adesso alla storia della diretta di Triestina Giana Erminio, quante partite sono state giocate? Chi ha avuto la meglio per più volte? Cerchiamo di rispondere a queste domande con questa analisi dei testa a testa storici del match di oggi. In totale abbiamo la bellezza di sei precedenti, un buon numero visto che in Serie C è molto facile scendere di categoria. La Triestina ha il favore del pronostico senza troppi giri di parole, perché ha vinto la bellezza di quattro partite pareggiando le altre due.

La Giana Erminio ancora non è riuscita a vincere contro i padroni di casa, anche se una volta ci è andata vicino con Fumagalli che poi si fece recuperare dalle reti di Adorante, che quel giorno di due anni fa fece una bella doppietta. Vediamo come si evolveranno questi precedenti nei prossimi novanta minuti, adesso cerchiamo di capire i trend delle due squadre attraverso le statistiche e i dati a nostra disposizione. La diretta di Triestina Giana Erminio sta per cominciare. (agg. Gianmarco Mannara)

ENTRAMBE NECESSITANO DEI TRE PUNTI

La diretta Triestina Giana Erminio è in programma venerdì 8 novembre alle ore 20:30 come partita valida per la quattordicesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025 e si disputa presso lo Stadio Nereo Rocco di Trieste. La situazione è decisamente problematica per entrambe queste compagini impegnate nell’anticipo del turno di campionato a cominciare dai padroni di casa, sempre più arretrati in fondo con appena 6 punti e quindi al ventesimo posto, distanti sette lunghezze dalla prima squadra posizionata al di fuori della zona retrocessione.

Qualche speranze in più sembrano invece avercele gli ospiti, attualmente in sedicesima posizione con 12 punti, al pari di Pro Vercelli e Pergolettese dietro solo per differenza reti, ma pur sempre in zona playout. I lombardi avrebbero in ogni caso modo di iniziare ad allontanarsi dalle parti più scomode della classifica se dovesse ottenere un successo e squadre come Arzignano, Pro Patria e Caldiero Terme non dovessero fare risultato già in questo weekend.

TRIESTINA GIANA ERMINIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo ora di intuire quali saranno le scelte effettuate dai due allenatori per la diretta Triestina Giana Erminio a partire dalle probabili formazioni dell’incontro del girone A. Mister Pep Clotete dovrebbe continuare a puntare sul 4-3-1-2 come modulo avendo ottenuto con esso due pareggi in altrettante gare e dunque in porta ci sarà Roos con Germano, Bianconi, Frare e Bijleveld in difesa, Braima, Correia ed Attys a centrocampo, D’Ursosulla trequarti a supporto della coppia d’attacco formata da Vertainen e Krollis.

Mister Andrea Chiappella potrebbe invece decidere di puntare sul 4-2-3-1 come accaduto nell’ultimo pareggio conquistato e dunque con una difesa a quattro composta da Alborghetti, Ferri, Colombara e Previtali davanti al portiere Mangiapoco, Marotta e Ballabio in mediana, Caferri, Lamesta e Spaviero agiranno alle spalle del centravanti Stuckler.

TRIESTINA GIANA ERMINIO, LE QUOTE

Infine, il pronostico dell’esito finale della diretta Triestina Giana, valevole come partita del quattordicesimo turno della Serie C, può essere analizzato tramite le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive.