Diretta/ Triestina Juventus U23 (risultato 0-0) streaming video tv: meglio i giuliani

DIRETTA TRIESTINA JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Triestina Juventus U23 0-0: sicuramente meglio gli alabardati nel primo tempo dello stadio Nereo Rocco, anche se poi nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol. La Triestina però ha avuto qualche occasione concreta: Trotta al 20’ ha sfruttato un passaggio sbagliato di Leo per calciare, senza però sorprendere Israel, poi al 41’ Iotti è entrato in area dalla sinistra e ha messo in mezzo un pallone invitante che però De Luca non ha saputo ribadire in porta, mancando l’appuntamento con la deviazione vincente.

La squadra di Cristian Bucchi si sta comunque mostrando intraprendente e tiene il baricentro alto, la Juventus U23 accetta di giocare di rimessa e come sempre il gioco passa dai piedi di Cudrig e Miretti, ma quando si tratta di andare a servire gli attaccanti l’azione si perde, in questo momento è Iocolano che sembra chiamato ad aumentare maggiormente la qualità di movimenti senza palla e possessi. Sta di fatto che la diretta di Triestina Juventus U23 è ancora ferma sul pareggio senza reti, non resta allora che aspettare il secondo tempo per scoprire quello che succederà allo stadio Nereo Rocco nella partita valida per il girone A di Serie C… (agg. di Claudio Franceschini)

TRIESTINA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Juventus U23 di Serie C come di consueto sarà affidata ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, PC o tablet o di una Smart Tv abilitata.

TRIESTINA JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano ormai pochi minuti alla diretta di Triestina Juventus U23. La squadra giuliana nel 2022 ha fatto malissimo: tre partite giocate e tre sconfitte, tutte senza segnare gol. L’ultima rete, che coincide anche con l’ultima vittoria, è dunque quella di Seregno, il 21 dicembre: il digiuno offensivo dura da 270 minuti, e va detto che la squadra brianzola era stata battuta con un colpo di testa di Guido Gomez arrivato al 90’ minuto. In casa la Triestina ha più pareggi (5) che vittorie (4) ma ha perso soltanto due volte, con una differenza reti dal saldo positivo (14 gol all’attivo, 12 al passivo).

La Juventus U23 da trasferta ha 11 punti in altrettante partite, non segna tantissimo (ma vale in generale) e ha incassato ben 17 gol; non vince fuori casa dal 18 dicembre (a Legnago) ma nelle ultime cinque gare ha avuto soltanto la sconfitta di Vercelli, rilanciandosi dopo un periodo da tre sconfitte in quattro partite. Adesso siamo davvero pronti a metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco del Nereo Rocco: è giunto il momento di lasciare che a parlare siano i protagonisti della partita, finalmente la diretta di Triestina Juventus U23 può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

TRIESTINA JUVENTUS U23: SCONTRO DIRETTO AL NEREO ROCCO

Triestina Juventus U23, in diretta martedì 1 febbraio alle ore 14:30 dallo stadio Nereo Rocco di Trieste, è valida per il recupero della ventunesima giornata del Girone A di Serie C, turno rimandato a causa del Covid-19. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta subita in casa del Lecco, gara terminata con il punteggio di 2-0. La squadra allenata da Cristian Bucchi non è in un buon periodo, con subito tre sconfitte nelle ultime tre partite disputate. La Triestina è in quinta posizione di classifica con 33 punti.

La Juventus U23 arriva alla fida del Nereo Rocco, dopo il successo conseguito in casa contro la Feralpisalò, in cui si è imposta di misura con il punteggio di 1-0. La formazione allenata da Lamberto Zauli è in sesta posizione con 31 punti, due in meno rispetto agli avversari odierni. I bianconeri hanno quindi l’opportunità di scavalcarli vincendo la gara. Negli ultimi cinque turni, la Juventus U23 ha conseguito tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nella gara di andata, disputata a settembre, i bianconeri si sono imposti sulla Triestina con il punteggio di 2-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TRIESTINA JUVENTUS U23

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Triestina Juventus U23, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la ventunesima giornata del Girone A di Serie C. L’allenatore di casa, Cristian Bucchi, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare della Triestina: Martinez; Rapisarda, Ligi, Volta, Lopez; Crimi, Giorno, Iotti; Sarno, Gomez, Procaccio.

Lamberto Zauli, tecnico della Juventus U23, dovrebbe rispondere schierando i suoi uomini con il modulo 4-2-3-1. Aké, Soulé e Iocolano dovrebbero comporre il terzetto a sostegno dell’unica punta Brighenti. Ecco la probabile formazione titolare dei bianconeri, in vista della gara contro la Triestina che si disputerà allo stadio Nereo Rocco: Israel; Leo, De Winter, Poli, Anzolin; Zuelli, Miretti; Akè, Soulè, Iocolano; Brighenti.



