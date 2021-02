Diretta Triestina Legnago Salus/ Streaming video tv: alabardati in calo (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA LEGNAGO SALUS: PARTITA INTRIGANTE

Triestina Legnago Salus, in diretta dallo stadio Nereo Rocco, prende il via alle ore 15:00 di domenica 7 febbraio e sarà valida per la 23^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021. Deve ancora fare il salto di qualità la squadra alabardata, che sta perdendo parecchie occasioni per blindare la sua posizione nei playoff e a questo punto rischia un’altra stagione deludente: nel turno infrasettimanale ha scialacquato quella che sarebbe stata una preziosa vittoria a Modena facendosi recuperare negli ultimi minuti, ora ritrova il campo di casa e ha bisogno di un successo contro un’avversaria che ha un’altra classifica.

Il Legnago Salus, neopromosso, non sta facendo malissimo considerate le premesse ma è certamente in calo rispetto a un buon avvio; a proposito di beffe, è stata ben più bruciante quella occorsa ai veneti mercoledì, sconfitti in casa dalla Virtus Verona con una rete incassata nel recupero. Quindi una partita che può rappresentare il riscatto per una delle due compagini; vedremo cosa effettivamente capiterà nella diretta di Triestina Legnago Salus, nel frattempo possiamo provare a fare una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

DIRETTA TRIESTINA LEGNAGO SALUS VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Legnago Salus sarà trasmessa su Sky Sport 253, dunque gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguirla anche in televisione per quella che è la grande novità di questo periodo; in alternativa resta valida l’alternativa del portale Eleven Sports, che da qualche anno fornisce l’intero programma del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per la visione, tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, si potrà sottoscrivere un abbonamento al servizio, per la stagione in corso, oppure acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA LEGNAGO SALUS

In vista di Triestina Legnago Salus non arrivano buone notizie per Bepi Pillon: out Tartaglia e Maracchi, ma in compenso sono a disposizione Lepore e Walter Lopez che dunque potrebbero essere subito titolari come terzini, anche se devono vincere la concorrenza di Struna e Brivio. Una buona batteria di esterni arretrati, mentre a centrocampo potrebbe essere Palmucci a completare la linea con Giorico e Calvano; come trequartista Sarno sembra essere in vantaggio su Petrella, Granoche può tornare titolare al posto di uno tra Guido Gomez e Mensah. Nel Legnago Salus Massimo Bagatti potrebbe lasciare a riposo Laurenti e Antonelli, che sono diffidati: dunque Lovisa e Ranelli sono candidati a giocare in mezzo insieme a Yabré, mentre in difesa scalpita Perna che in mezzo può occupare la casella al fianco di Bondioli (con Pizzignacco in porta), Ricciardi e Girgi dovrebbero essere i due terzini. Morselli e Lazarevic entrano in competizione per il ruolo di trequartista, tandem offensivo sostanzialmente definito con la conferma di Grandolfo e Chakir.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Triestina Legnago Salus, dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote del bookmaker per questa partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,00 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 sul quale puntare per il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 3,60 volte la vostra giocata. Il pareggio, identificato dal segno X, ha un valore che ammonta a 3,30 volte l’importo investito.



