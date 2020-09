Diretta Triestina Matelica/ Streaming video tv: esordio per i marchigiani (Serie C)

Triestina Matelica viene diretta dal signor Moriconi di Roma, e si gioca per la 1^ giornata nel girone A del campionato di Serie C 2020-2021. E’ iniziata nel migliore dei modi la stagione degli alabardati, nell’impegno del primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Vittoria con un secco 0-2 sul difficile campo del Potenza e passaggio del turno assicurato grazie alle reti messe a segno da Maracchi e Di Massimo. Ottima prova che ora la squadra di Gautieri dovrà confermare contro una matricola assoluta del campionato. Prima volta tra i professionisti per i marchigiani del Matelica, che hanno svolto recentemente un test amichevole allo stadio Helvia Recina di Macerata contro l’Ascoli: 4-1 per i bianconeri militanti in Serie B il risultato finale, sicuramente l’impatto col nuovo campionato sarà duro ma il Matelica proverà a pagare il meno possibile, in queste prime giornate, lo scotto dell’inesperienza.

DIRETTA TRIESTINA MATELICA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Matelica non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ancora una volta il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports: si potrà dunque scegliere se abbonarsi a questa emittente (con contratto stagionale) oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, in ogni caso la partita sarà fornita in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.elevensports.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA MATELICA

Le probabili formazioni di Triestina Matelica, sfida che andrà in scena presso lo stadio Nereo Rocco, valevole per la prima giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa della Triestina, allenati da Carmine Gautieri, schiereranno un 4-3-3 come modulo di partenza: Offredi; Rapisarda, Ligi, Lambrughi, Brivio; Rizzo, Lodi, Maracchi; Sarno, Granoche, Di Massimo. Il Matelica allenato da Gianluca Colavitto scenderà in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Cardinali, Fracassini, Di Renzo, Balestrero, Cason, De Santis, Volpicelli, Bordo, Moretti, Leonetti, Calcagni.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Triestina Matelica, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,60 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,00 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,75 volte la vostra giocata.



