DIRETTA/ Triestina Novara video streaming tv: i numeri dei precedenti recenti

DIRETTA TRIESTINA NOVARA: TESTA A TESTA

Ed ecco i precedenti della diretta di Triestina Novara. Al Nereo Rocco di Trieste le due squadre si sono affrontate una sola volta nella loro storia, un match di Serie B disputato il 24 gennaio del 2011 e terminato col risultato di 1-1. Gli altri tre match tra le due compagini invece si sono disputate tutte al Silvio Piola di Novara e vedono la squadra piemontese in grado di vincere due gare e di pareggiarne un’altra. La Triestina non è dunque mai riuscita a superare questo avversario.

Diretta/ Novara Mantova (risultato finale 5-0): super Bortolussi, pokerissimo azzurro

Debuttò nell’agosto del 2010 perdendo in trasferta per 2-0 e andò ko anche nell’agosto del 2011 in Coppa Italia addirittura per 4-0. La gara d’andata del campionato attuale si è giocata il 13 settembre scorso ed è terminata ancora una volta per 1-1. Gli ospiti erano andati avanti al terzo minuto con un bel gol di Petrelli. La squadra ospite sembra finalmente pronta a vincere contro questo avversario per essere raggiunta all’82esimo da Carillo. Nel finale si faceva espellere Gonzalez. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Triestina Arzignano (risultato finale 0-1): decide il gol di Piana!

TRIESTINA NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Novara non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Triestina Novara sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Renate Novara (risultato finale 1-0): Dossena batte Semioli!

OSPITI FAVORITI!

Triestina Novara, in diretta sabato 14 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Crisi nera per gli alabardati che continuano ad occupare l’ultimo posto in classifica nel girone A, sconfitti anche nella prima partita dell’anno contro l’Arzignano, con i vicentini che hanno espugnato di misura lo stadio Nereo Rocco, con la Triestina ora a -4 dal Piacenza penultimo.

E’ tornato invece in piena zona play off il Novara dopo il pirotecnico 5-0 interno al Mantova: piemontesi che si sono resi protagonisti di un buon girone d’andata da formazione neopromossa in categoria, anche se è mancata la continuità per lottare al vertice del girone A. Le due squadre non si affrontano in campionato a Trieste dai tempi della Serie B, 1-1 nell’ultimo precedente datato 24 gennaio 2011.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA NOVARA

Le probabili formazioni della diretta Triestina Novara, match che andrà in scena allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Per la Triestina, Massimo Pavanel schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pisseri; Sottini, Sabbione, Di Gennaro, Ciofani; Felici, Crimi, Gori, Sarzi Puttini; Ganz, Furlan. Risponderà il Novara allenato da Roberto Cevoli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Desjardins, Carillo, Benalouane, Khailoti, Ciancio, Masini, Calcagni, Marginean, Goncalves, Tavernelli, Bortolussi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TRIESTINA NOVARA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Triestina Novara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Triestina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Novara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA