Diretta/ Triestina Pergolettese, streaming video tv: ultima spiaggia (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA PERGOLETTESE: IN EQUILIBRIO!

Triestina Pergolettese, in diretta sabato 17 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie C. Una sorta di ultima spiaggia tra due squadre che navigano nelle zone basse della classifica.

La Triestina condivide l’ultimo posto del gruppo A con il Piacenza a quota 12 punti, raccolti con due vittorie, sei pareggi e due sconfitte. I biancorossi sono reduci dalla sconfitta esterna per 1-0 contro il SG City Nova. La Pergolettese, invece, è quindicesima con 22 punti, frutto di sei vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte. Gialloblu reduci da due ko di fila: 2-0 contro il Vicenza e 1-2 contro la Pro Sesto.

TRIESTINA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Pergolettese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Triestina Pergolettese sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PERGOLETTESE

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Triestina Pergolettese al via tra pochi minuti. Partiamo dai padroni di casa, Pavanel sceglie il 3-4-3: Mastrantonio, Sabbione, Rocchi, Di Gennaro, Ciofani, Lollo, Gori, Sarzi, Felici, Ganz, Paganini. Passiamo adesso alla compagine di Crema, il modulo è il 3-4-1-2: Soncin, Piccinini, Arini, Lambrughi, Bariti, Artioli, Figoli, Varas, Villa, Guiu, Iori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Equilibratissime le quote per le scommesse della diretta Triestina Pergolettese. Prendiamo come riferimento i dati di Goldbet: la vittoria degli alabardati è a 2,80, il pareggio è quotato 3,05, mentre il successo degli ospiti è a 2,50. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,55 e Over 2,5. Passiamo infine a Gol e No Gol, rispettivamente a 1,92 e 1,77.

