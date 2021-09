Diretta/ Triestina Piacenza streaming video tv: in cerca del primo gol (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA PIACENZA: SFIDA TIRATA, OSPITI FAVORITI

Triestina Piacenza, in diretta lunedì 13 settembre 2021 alle ore 20.30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Scontro tra due formazioni che hanno esordito in campionato con due pareggi senza reti, entrambe in cerca del primo gol in campionato. O, come nel caso della Triestina, del primo gol in generale perché prima dello 0-0 contro il Seregno gli alabardati avevano perso in Coppa Italia 0-1 contro il Trento: serve una vittoria per legittimare le ambizioni di play off con le quali è partita la squadra di Bucchi alla vigilia.

DIRETTA/ Piacenza Mantova (risultato finale 2-1): rimonta in extremis dei biancorossi

Per il Piacenza 0-0 interno contro il Trento alla prima giornata, ma i gol sono arrivati mercoledì scorso nella sfida di Coppa Italia vinta 2-1 contro il Mantova, grazie alle reti di Tafa e Parisi che nei minuti finali del match hanno ribaltato il risultato, garantendo agli emiliani il passaggio del turno. L’8 settembre 2019 il Piacenza ha vinto con il punteggio di 1-3 l’ultimo precedente disputato in casa della Triestina in campionato. Gli alabardati non sono mai riusciti a battere gli emiliani in casa negli ultimi vent’anni.

DIRETTA/ Triestina Seregno (risultato finale 0-0): espulsi sia De Luca che Cocco

DIRETTA TRIESTINA PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Piacenza è trasmessa su Rai Sport + HD, trattandosi del posticipo, e quindi sarà anche fruibile su sito o app ufficiali di Rai Play con la visione in mobilità; sappiamo inoltre che tutti match di Serie C sono forniti dal portale Eleven Sports. Per assistere alle immagini dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone per la diretta streaming video. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PIACENZA

Le probabili formazioni di Triestina Piacenza, match che andrà in scena allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Per la Triestina, Cristian Bucchi schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Offredi; Lopez, Volta, Ligi, Rapisarda; Crimi, Giorico, Angiulli; Procaccio, Di Massimo; Gomez. Risponderà il Piacenza allenato da Cristiano Scazzola con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Stucchi; Parisi, Codromaz, Marchi, Armini; Suljic, Bobb; Gonzi, Spini, Giordano; Dubickas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nereo Rocco di Trieste, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Triestina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Piacenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30



© RIPRODUZIONE RISERVATA