Diretta/ Triestina Pordenone streaming video tv: subito derby del NordEst (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA PORDENONE: SPETTACOLO!

Triestina Pordenone, in diretta sabato 3 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie C. Subito derby del Nord Est nel girone A. La rinnovata Triestina dopo una stagione comunque l’anno scorso non competitiva per il ritorno in B riparte con l’ex tecnico della Juventus Primavera, Andrea Bonatti, in panchina e proverà a scuotersi dopo un precampionato difficile, segnato dalle sconfitte contro Lazio, Fiorentina e il 24 agosto scorso contro un’altra formazione di Serie C, il Latina.

Il Pordenone torna a giocare in Serie C dopo l’esperienza in cadetteria che nel 2020 l’aveva portato anche alle soglie della promozione in Serie A. L’anno scorso la retrocessione è maturata molto in anticipo e ora però i Ramarri proveranno ad aprire un nuovo ciclo con Mimmo Di Carlo in panchina. Il 10 marzo 2019 il Pordenone ha vinto 1-2 l’ultimo precedente di campionato a Trieste, sempre in Serie C.

DIRETTA TRIESTINA PORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Pordenone non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PORDENONE

Le probabili formazioni della diretta Triestina Pordenone, match che andrà in scena allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Per la Triestina, Andrea Bonatti schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mastrantonio, Sabbione, Sarzi Puttini, Gori, Di Gennaro, Sottini, Furlan, Pezzella, Ganz, Petrelli, Lovisa. Risponderà il Pordenone allenato da Mimmo Di Carlo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Martinez; Andreoni, Ajeti, Bassoli, Benedetti; Zammarini, Burrai, Torrasi; Deli; Candellone, Magnaghi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TRIESTINA PORDENONE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Triestina Pordenone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Triestina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Pordenone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.











