Diretta/ Triestina Sambenedettese (Serie C) streaming e tv: grandi piazze in campo

DIRETTA TRIESTINA SAMBENEDETTESE: SQUADRE IN RIPRESA

Triestina Sambenedettese, in diretta dallo stadio Nereo Rocco di Trieste in programma domenica 6 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Grandi piazze in campo, con tanti anni di Serie B e nel caso degli alabardati anche di Serie A alle spalle, e che si trovano al momento appaiate al settimo posto a quota 21 punti, a caccia di un salto di qualità per avvicinare una vetta del girone che al momento dista comunque solo 5 lunghezze. La Triestina è ripartita con Pillon in panchina al posto di Gautieri, la Samb ha cambiato precedentemente il tecnico ed entrambe le squadre sono apparse in ripresa, a ingolosire la situazione c’è una classifica che come detto al momento vede ben 9 squadre potenzialmente in grado di puntare alla vetta. I marchigiani arrivano poi all’appuntamento reduci da ben 6 risultati utili consecutivi, un dato importante in una fase in cui la continuità è fondamentale per l’alta classifica.

DIRETTA TRIESTINA SAMBENEDETTESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Sambenedettese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni di Triestina Sambenedettese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Bepi Pillon con un 4-3-1-2: Offredi; Brivio, Capela, Lambrughi, Tartaglia; Giorico, Lodi, Calvano; Petrella; Gatto, Mensah. Gli ospiti guidati in panchina da Mauro Zironelli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Enrici; Masini, Mawuli, Angiulli, Malotti; Lescano, Botta, Nocciolini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Triestina e Sambenedettese queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.25, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.10.



