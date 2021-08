Diretta/ Triestina Seregno streaming video tv: arriva la matricola (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA SEREGNO: BRIANZOLI SPACCIATI?

Triestina Seregno, in diretta sabato 28 agosto 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Esordio importante per la matricola monzese, che ha già iniziato col botto la sua stagione ufficiale rifilando un tris al più navigato Renate nel derby monzese di Serie B. Dopo aver vinto nella scorsa stagione il campionato di Serie D il Seregno vuole avvicinarsi al calcio che conta con un campionato convincente.

La Triestina, a proposito di neopromosse, in Coppa Italia di Serie C si è fatta sorprendere dal Trento, altra formazione proveniente dalla quarta serie. In campionato gli alabardati sono passati da test di livello, affrontando anche formazioni della massima serie come le due romane, ma l’esordio in Coppa ha messo in mostra molti aspetti ancora da migliorare e che andranno affinati per cambiare marcia già in questo esordio di campionato.

DIRETTA TRIESTINA SEREGNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Seregno non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA SEREGNO

Le probabili formazioni di Triestina Seregno, match che andrà in scena allo stadio Nereo Rocco. Per la Triestina, Cristian Bucchi schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi, Giannò; Giorico, Calvano; Petrella, De Luca, Di Massimo; Gomez. Risponderà il Seregno allenato da Alberto Mariani con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Fumagalli; Scognamiglio, Gemignani, Galeotafiore; St Clair, Vitale, Raggio Garibaldi, D’Andrea, Invernizzi; Cernigoi, Cortesi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nereo Rocco di Trieste, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Triestina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo del Seregno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.25.



