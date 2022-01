DIRETTA/ Tunisia Mali video streaming tv: in Coppa d’Africa è il terzo incrocio

DIRETTA TUNISIA MALI: I TESTA A TESTA

Il quadro ufficiale dei precedenti di Tunisia Mali ci presenta 9 precedenti: in vantaggio troviamo la nazionale del Nord Africa che ha vinto in 5 occasioni, ma si difende comunque bene anche il Mali che invece ha 3 successi. L’ultimo incrocio è un’amichevole dello scorso giugno vinta dalla Tunisia con il gol di Anis Slimane al 90’ minuto; va invece sottolineato che nella fase finale di Coppa d’Africa le due squadre si sono incrociate due volte, la più recente delle quali nell’ultima edizione. Era anche in quel caso la fase a gironi, ed era finita 1-1.

Al gol del Mali di Diadié Samassékou (direttamente da calcio d’angolo) aveva risposto Wahbi Khazri 10 minuti più tardi, entrambe le reti erano arrivate nel secondo tempo. Vittoria invece per il Mali nel 1994: anche in questo caso la partita era stata disputata nel corso della fase a gironi, successo reso ancor più prezioso dal fatto che l’edizione era stata ospitata proprio dalla Tunisia, ma i maliani avevano trovato due reti nel primo tempo e, con Fernand Coulibaly e una punizione di Mobido Sidibé, si erano presi il successo. (agg. di Claudio Franceschini)

TUNISIA MALI: IN EQUILIBRIO!

Tunisia Mali, in diretta mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 14.00 preso il Limbe Stadium di Limbe, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa. Subito big match tra due formazioni che saranno chiamate anche a giocarsi l’accesso ai Mondiali in Qatar, dopo aver chiuso al primo posto i rispettivi gironi di qualificazione: Tunisia e Mali hanno la qualità per puntare anche a recitare un ruolo da protagoniste in questa competizione.

Entrambe le formazioni vengono peraltro da un momento positivo: la Tunisia ha ceduto ai rigori all’Algeria ma ha comunque raggiunto la finale della Coppa Araba, il Mali è reduce invece da quattro vittorie consecutive ottenute contro Kenya (due volte), Ruanda e Uganda nelle qualificazioni Mondiali. Le due formazioni tornano ad affrontarsi dopo il match amichevole di questa estate, il 15 giugno scorso Tunisia vincente di misura 1-0 col Mali, che non vince dal 2-1 del 31 gennaio 2016.

DIRETTA TUNISIA MALI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Tunisia Mali, e in generale questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, che negli ultimi mesi ha preso in mano parecchi eventi sportivi e copre anche questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al broadcaster – naturalmente a pagamento – e seguire i vari match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TUNISIA MALI

Le probabili formazioni della diretta Tunisia Mali, match che andrà in scena al Limbe Stadium di Limbe. In attesa di scoprire le scelte dei CT per questo esordio in Coppa d’Africa, ecco quali sono i convocati (tra parentesi le squadre se militanti in Serie A) a disposizione delle due Nazionali. Per la Tunisia, Portieri: Ben Said, Ben Mustafa, Dahmen, Jamal. Difensori: Drager, Mathlouthi, Ifa, Talbi, Maaloul, Abdi, Ben Hamida, Rekik, Bronn, Haddadi. Centrocampisti: Laidouni, Ben Romdhane, Chaalali, Rafia, Skhiri, Khaoui, Ben Slimane, Mejbri. Attaccanti: Jaziri, Touzghar, Khazri, Sliti, Msakni, Ben Larbi. Per il Mali, Portieri: Diarra, Bosso, Diawara. Difensori: H. Traoré, Sacko, Kouyaté, Fofana, C. Traoré, S. Coulibaly, Sissako, M. Haidara, Samalé. Centrocampisti: Samassekou, A. Haidara, A. N. Traoré, L. Coulibaly (Salernitana), Dieng, Camara, H. Traoré, Kouamé, Bissouma. Attaccanti: Djenepo, A. Traoré, Koné, Doumbia, Touré, K. Coulibaly, Sinayoko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match di Coppa d’Africa tra Tunisia e Mali, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Tunisia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Costa d’Avorio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



