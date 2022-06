DIRETTA/ Turchia Lituania video streaming tv: un solo incrocio, con 6 gol dei turchi

DIRETTA TURCHIA LITUANIA: I TESTA A TESTA

Turchia Lituania si gioca tra poco per la seconda volta nella storia: già in occasione della partita di andata, in questo girone di Nations League per la Lega C, avevamo detto che le due nazionali non si erano mai incrociate in precedenza e lo hanno fatto per la prima volta lo scorso 7 giugno, appunto per la prima delle due sfide previste dal sorteggio dei gironi. Al LFF Stadionas di Vilnius era stata una vittoria clamorosa per la Turchia, ovviamente nettamente superiore alla Lituania in termini generali; la nazionale di Stefan Kuntz si era divertita, vincendo addirittura con il risultato di 6-0.

Dopo un minuto Dogukan Sinik aveva già sbloccato il punteggio, prima del quarto d’ora lo stesso esterno aveva raddoppiato; nel secondo tempo erano arrivati gli altri quattro gol, con doppietta di Serdar Dursun (la prima delle due reti su rigore) e l’opera completata tra 89’ e 90’ da Yunus Akgun e Halil Dervisoglu. Questa sera la Lituania rischia di subire lo stesso trattamento da parte della Turchia, ma vedremo come andranno le cose sul terreno di gioco… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TURCHIA LITUANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Turchia Lituania sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

TURCHIA LITUANIA: PARTITA SENZA STORIA!

Turchia Lituania, in diretta martedì 14 giugno 2022 alle ore 20.45 presso il Gürsel Aksel Stadyumu di Izmir sarà una sfida valevole per la quarta giornata della UEFA Nations League. Turchia che ha l’occasione di chiudere la pratica nella Lega C di Nations League, con un successo la nazionale allenata dal tedesco Kuntz potrebbe guadagnarsi la matematica certezza del primo posto nel girone e la conseguente promozione in Lega B, un livello tecnico che sembra più consono alle qualità dei turchi che hanno vinto 0-2 lo scontro diretto per il primato contro il Lussemburgo, sabato scorso.

I lussemburghesi, le Far Oer e la stessa Lituania sembrano infatti avversari un gradino sotto i turchi, la Lituania peraltro sembra a forte rischio di retrocessione nella Lega D dopo la sconfitta sul campo delle Far Oer, terza consecutiva nel girone che ha relegato la nazionale baltica all’ultimo posto in classifica. Nel match d’andata goleada turca a Vilnius, 0-6 con doppiette di Sinik e Dursun e gol di Agkun e Dervisoglu.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA LITUANIA

Le probabili formazioni della diretta Turchia Lituania, match che andrà in scena al Gürsel Aksel Stadyumu di Izmir. Per la Turchia, Stefan Kuntz schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cakir, Kadioglu, Soyuncu, Demiral, Muldur, Akturkoglu, Tokoz, Calhanoglu, Under, Unal, Dervisoglu. Risponderà la Lituania allenata da Valdas Urbonas con un 4-1-4-1 così schierato dal primo minuto: Setkus, Barauskas, Satkus, Utkus, Baravykas, Slivka, Megelaitis, Golubickas, Lasyckas, Novikovas, Klimavicius.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Turchia Lituania, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Turchia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.07, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 10.00, mentre l’eventuale successo della Lituania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 33.00.











