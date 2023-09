DIRETTA/ Turris Benevento (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 3 settembre 2023)

DIRETTA TURRIS BENEVENTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Manca poco alla diretta di Turris Benevento: abbiamo in campo, all’Amerigo Liguori, due squadre che tra gli anni Ottanta e i Novanta si sono affrontate diverse volte in Serie C, ma la cui ultima partita risale al febbraio 1999. In quella stagione si era registrata una doppia vittoria della Turris; appare difficile pensare oggi che il Benevento, da lì in avanti, sia cresciuto a tal punto da arrivare per due volte in Serie A e centrare una promozione, sotto la guida di Filippo Inzaghi, a suon di record, appare però ancor più deludente ritrovarlo in terza divisione quando avrebbe dovuto lottare per l’immediata risalita nel massimo campionato.

Comunque: leggiamo qualche dato in più su Turris Benevento, per statistiche non troppo recenti. Nelle ultime dieci partite abbiamo tre vittorie a testa e quattro pareggi, dunque un bilancio in totale equilibrio; il Benevento ha vinto due volte in trasferta in questo arco temporale, la prima nell’aprile 1981 con il risultato di 2-0. Per trovare altri incroci bisogna poi tornare agli anni Settanta: prima in una Serie C ancora unica, poi nel campionato di Serie C1 e precisamente nel girone B. In totale ci sono otto vittorie della Turris e altrettante del Benevento: sette i pareggi, vedremo se questo equilibrio sarà spezzato oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

TURRIS BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Turris Benevento sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Turris Benevento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TURRIS BENEVENTO: ESORDIO PER I SANNITI!

Turris Benevento, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. All’interno del Benevento, c’è un obiettivo chiaro: iniziare la stagione con il piede giusto per superare la delusione della retrocessione in Serie C, dovuta all’ultimo posto in classifica nella scorsa stagione di Serie B. Particolarmente amaro l’epilogo, con la sconfitta col Perugia all’ultima giornata che aveva messo in luce tutti i limiti del gruppo dell’anno scorso.

La squadra sannita si prepara per il suo debutto nel Girone C, affrontando la Turris, una squadra che ha terminato la stagione precedente al quindicesimo posto, con un margine di due punti sulla zona play out. Per i Corallini la salvezza diretta è stato comunque un eccellente risultato, da confermare sotto la guida di Bruno Caneo, tecnico che ha dimostrato di saper lavorare bene nell’ambiente della Turris.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS BENEVENTO

Le probabili formazioni della diretta Turris Benevento, match che andrà in scena allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Per la Turris, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fasolino; Cocetta, Miceli, Burgio; Cum, Scaccabarozzi, Franco, Contessa; Pavone, Maniero, D’Auria. Risponderà il Benevento allenato da Matteo Andreoletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Manfredini; El Kaouakibi, Meccariello, Rillo, Benedetti; Tello, Pinato, Karic; Bolsius, Ferrante, Ciano.

TURRIS BENEVENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Turris Benevento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Turris con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Benevento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.











