DIRETTA/ Perugia Benevento video streaming tv: precedenti spesso ricchi di gol

DIRETTA PERUGIA BENEVENTO, TESTA A TESTA

La diretta della sfida Perugia Benevento pone di fronte una formazione già in Lega Pro, le streghe, ed un’altra alla ricerca del miracolo per rientrare quantomeno nei playout al fine di evitare la retrocessione. Perugia che deve guardare la sfida del Brescia impegnato allo stadio Renzo Barbera di Palermo ed ottenere una vittoria in casa contro il Benevento per sperare di avere una possibilità di rimanere in cadetteria. Guardando i precedenti storici tra le due formazioni si inizia nel 2008 con il Perugia che ebbe la meglio in Lega Pro con il risultato di 2-1. Il Benevento rispose presente ottenendo tre successi tra il 2009 ed il 2010 con ottime prestazioni spezzate poi da due vittorie del Perugia e ben tre pareggi consecutivi fino al 2016.

VIDEO/ Venezia Perugia (3-2) gol e highlights: lagunari da play off

Perugia che nel 2017 tornò a vincere con il risultato di 3-1 grazie alle reti di Nicastro, Di Carmine ed Acampora, quest’ultimo in forza oggi alle streghe. Sempre nel 2017 il Perugia riuscì a ottenere un’importante vittoria con il risultato di 0-4, grazie alla tripletta realizzata da Alberto Cerri. Tra le vittorie più importanti del Benevento, si evidenzia quella del 2019 con il roboante risultato di 2-4, con le reti di Massimo Coda, Luca Caldirola e la doppietta dagli 11m di Nicolas Viola. (Marco Genduso)

Video/ Benevento Modena (2-1) gol e highlights: Stregoni retrocessi in Serie C

PERUGIA BENEVENTO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Perugia Benevento sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Perugia Benevento è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

I GRIFONI SOGNANO

La diretta Perugia Benevento, in programma venerdì 19 maggio alle ore 20:30, vede i Grifoni giocarsi l’ultima carta per agguantare i playout. Se la salvezza aritmetica è ormai utopia da settimane, il Perugia ha ancora una piccolo barlume di speranza di giocarsi la permanenza in Serie B il prossimo anno. Parliamo comunque di chance molto ridotte poiché i biancorossi sono obbligati a vincere e sperare nella sconfitta del Brescia in casa del Palermo.

Diretta/ Benevento Modena (risultato finale 2-1): vittoria inutile per gli Stregoni

Se al Renzo Barbera i rosanero faranno bottino pieno il Brescia si ritroverebbe a 39 punti, gli stessi che potrebbe avere il Perugia in casa di vittoria con il Benevento. A questo punto si guarderebbero gli scontri diretti che vedono avanti proprio gli umbri. Per il Benevento c’è poco da dire visto che da tempo è arrivata la matematica retrocessione.

PERUGIA BENEVENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Perugia Benevento vedono i padroni di casa giocare col 3-5-2. Abibi in porta, trio difensivo con Sgarbi, Angella e Curado. Gli esterni sono Paz e Lisi mentre al centro troveremo Capezzi, Santoro e Luperini. Olivieri e Di Carmine saranno i due attaccanti scelti da Castori.

Risposta campana col medesimo modulo. Tra i pali Manfredini, difesa formata da Veseli, Glik e Tosca. Centrocampo con El Kaouakibi, Karic, Schiattarella, Improta e Foulon mentre Ciano e Farias saranno i due centravanti.

PERUGIA BENEVENTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Perugia Benevento danno favorita la squadra biancorossa a 1.73. Secondo bet365, il pareggio vale 3.60 mentre si può arrivare a vincere fino a cinque volte la puntata se dovesse avere la meglio il Benevento.

Simili le quote dell’Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.95 e 1.90 mentre il segno Gol è offerto a 1.8 rispetto all’1.95 dell’esito opposto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA