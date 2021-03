Diretta/ Turris Catania (Serie C) streaming video tv: corallini a rischio

DIRETTA TURRIS CATANIA: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Turris Catania, in diretta mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Corallini sempre più a rischio dopo l’ultimo poker incassato sul campo della Juve Stabia. Un campionato che nella prima metà sembrava da incorniciare è diventato un calvario in questo 2021 e il cambio di allenatore tra Fabiano e Caneo non sembra aver rivitalizzato la formazione campana, ora reduce da 3 sconfitte consecutive e con soli 3 punti di vantaggio rispetto alla zona play out. Sarà necessario chiedere strada a un Catania che arriva però scottato dalla sconfitta interna contro il Teramo. Tra le mura amiche dello stadio “Massimino” gli etnei stanno sprecando quanto costruito in trasferta, la formazione siciliana si trova al momento al quinto posto in classifica ma a -5 dal Catanzaro quarto, e la difesa della quinta piazza sembra l’obiettivo primario per i rossoazzurri da qui alla fine della regular season, in attesa di capire se i play off potranno vedere un Catania protagonista al contrario di come non è stato nelle ultime stagioni in terza serie.

DIRETTA TURRIS CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Catania è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS CATANIA

Le probabili formazioni della sfida tra Turris e Catania presso lo stadio Amerigo Liguori. I padroni di casa allenati da Bruno Caneo scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Abagnale; Ferretti, Di Nunzio, Loreto; Da Dalt, Tascone, Romano, D’Ignazio; Giannone, Boiciuc, Persano. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giuseppe Raffaele con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Confente; Sales, Claiton, Giosa; Albertini, Welbeck, Rosaia, Dall’Oglio, Pinto; Di Piazza, Russotto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Turris e Catania, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.20 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.05 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.25 volte la posta scommessa.

