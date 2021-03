Diretta/ Turris Catanzaro (Serie C) streaming video tv: calabresi per il podio

DIRETTA TURRIS CATANZARO: CALABRESI LANCIATI!

Turris Catanzaro, in diretta domenica 28 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Dopo l’ultima vittoria in casa contro il Bari il Catanzaro non vuole più nascondersi e mira dritto al terzo posto e al podio del girone C. Una lunga ma costante rimonta dei calabresi che si sono presi la terza piazza, dopo aver battuto i pugliesi nello scontro diretto, riuscendo ad imporsi anche nel recupero sul campo della Cavese in fondo alla classifica.

Torna in campo anche la Turris ferma allo scorso 17 marzo e all’importantissimo successo in casa contro il Catania: una vera boccata d’ossigeno per la classifica dei Corallini che sono balzati di nuovo a +6 sulla zona play out: dopo un grande girone d’andata e la crisi che ha portato al cambio in panchina, per i campani non chiudere con la salvezza un campionato attesissimo, dopo 19 anni di assenza tra i professionisti, avrebbe il sapore di una vera e propria beffa.

DIRETTA TURRIS CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Catanzaro sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 253 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS CATANZARO

Le probabili formazioni della sfida tra Turris e Catanzaro presso lo stadio Amerigo Liguori. I padroni di casa allenati da Bruno Caneo scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Da Dalt, Tascone, Signorelli, Franco, Esempio; Persano, Pandolfi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Nicola Calabro con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Branduani, Riccardi, Fazio, Martinelli, Casoli, Verna, Risolo, Contessa; Carlini, Evacuo, Di Massimo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Turris e Catanzaro, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.25 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.20 volte la posta scommessa.

