Diretta/ Turris Fidelis Andria streaming video tv: corallini al rilancio (Serie C)

Turris Fidelis Andria, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Corallini al rilancio dopo la vittoria contro il Foggia e la sospensione del match a Campobasso sotto la neve: la formazione di Torre del Greco sembra aver superato il momento nero passato attraverso cinque sconfitte consecutive e sta provando a riproiettarsi con convinzione in zona play off.

Resta terzultima la Fidelis Andria che in campionato ha lanciato però uno squillo importante nell’ultimo impegno, battendo il Taranto con un netto 3-0, forse la miglior prestazione biancazzurra in campionato, mentre i pugliesi in Coppa Italia hanno perso mercoledì 3-1 contro il Sudtirol, in una semifinale comunque già indirizzata all’andata dallo 0-4 per gli altoatesini. Nel match d’andata Fidelis Andria vincente di misura sulla Turris, 1-0 il risultato finale con gol decisivo firmato da Venturini.

DIRETTA TURRIS FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Turris Fidelis Andria di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Turris Fidelis Andria, match che andrà in scena allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Per la Turris, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perina; Esempio, Sbraga, Manzi; Ghislandi, Bordo, Tascone, Varutti; Pavone, Longo, Leonetti. Risponderà la Fidelis Andria allenata da Vito Di Bari e Nicola Di Leo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Saracco; Riggio, Alcibiade, Legittimo; Ciotti, Risolo, Urso, Bortoletti, Nunzella; Di Piazza, Bubas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Turris Fidelis Andria ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Turris con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Fidelis Andria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.



