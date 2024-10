DIRETTA CAVESE TURRIS: TESTA A TESTA

Un derby alle porte quello della diretta di Cavese Turris, match ricco di storia ed è quello che ci piace quando facciamo i testa a testa dal punto di vista storico. Si contano infatti 32 precedenti nel corso degli anni, il computo totale è abbastanza in equilibrio con 12 vittorie per gli odierni ospiti e 10 per la Cavese, le restanti partite invece sono finite in parità.

Nel 2021 viene registrata la vittoria più larga per la Cavese con un netto 3-0 con le reti di Pompetti ad aprire, poi quella di Gerardi e infine Bubas. Quindi potremmo assistere alla vittoria numero 13 oggi, sarà davvero così? Cerchiamo di scoprirlo insieme nel prossimo aggiornamento dove approfondiremo la gara da un punto di vista statistico in maniera da avere il quadro della situazione il più chiaro possibile in vista della diretta di Cavese Turris. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CAVESE TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come ben sappiamo, il campionato di Serie C viene fornito anche questa stagione dai canali della televisione satellitare: saranno dunque gli abbonati all’emittente che potranno assistere alla diretta Cavese Turris, ricordando che l’appuntamento sarà sui canali dal 251 in avanti e dunque con la necessità di avere un abbonamento al pacchetto Calcio. In alternativa si potrà seguire il match anche con la piattaforma Now Tv: visione in diretta Cavese Turris in streaming video, ma anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

UN DERBY DELICATO!

La diretta Cavese Turris ci consegna un derby delicato nel girone C del campionato di Serie C 2024-2025: venerdì 11 ottobre si scende in campo alle ore 20:30 per la nona giornata, al Simonetta Lamberti cerca risposte soprattutto una Turris che purtroppo sta confermando le difficoltà già avute nel corso della passata stagione, e che nel fine settimana scorso ha perso nettamente in casa contro l’Audace Cerignola. Un ko che ha lasciato i corallini in una situazione di classifica particolarmente insidiosa; rischia la panchina Mirko Conte, soprattutto adesso bisogna trovare i punti necessari a superare il guado.

La Cavese invece, da neopromossa, sta facendo bene: davvero prezioso il pareggio di Picerno per una squadra che ovviamente ha come primo orizzonte una salvezza senza passare dai playout, ma che almeno fino a questo momento sta dimostrando di poter forse puntare qualcosa in più, anche sfruttando l’equilibrio a certi livelli del girone C. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta Cavese Turris, mentre aspettiamo che la partita del Simonetta Lamberti prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAVESE TURRIS

Per la diretta Cavese Turris Lello Di Napoli opta per il solito 4-3-3: in porta va Boffelli, linea difensiva con Piana e Peretti al centro mentre Agostino Rizzo e Maffei dovrebbero occuparsi delle due corsie, in mezzo al campo ecco il lavoro di Amara Konaté che agisce come mezzala box-to-box in compagnia di Salvatore Pezzella e Citarella, qui pochi ricambi per l’allenatore che però può sempre adattare Marchisano a fare l’interno. Nel tridente offensivo Fella sarà quasi certamente la prima punta; Marranzino e lo stesso Marchisano si giocano le maglie con Gaetano Vitale e Sorrentino per gli esterni.

Mirko Conte affronta la diretta Cavese Turris con un 3-4-2-1 nel quale Esempio, Maissa Ndiaye e Luca Ricci sono a protezione del portiere Marcone; da valutare il centrocampo dove Morrone e Castellano possono prendere il posto di Casarini e Pugliese, sulle fasce Mattia Porro è in ballottaggio con Scaccabarozzi mentre a sinistra dovrebbe comunque operare Parodi. Confermati sia Giannone che Luca Nocerino come trequartisti che supporteranno la prima punta, qui occhio a Joseph Ekuban che insidia la titolarità di Trotta, comunque largamente favorito per iniziare la partita.

CAVESE TURRIS: QUOTE E PRONOSTICO

La diretta Cavese Turris è naturalmente accompagnata anche dalle quote che l’agenzia Snai ha emesso: notiamo dunque come la squadra favorita per la vittoria sia quella di casa, con un valore pari a 1,80 volte quanto messo sul piatto per il segno 1. Per contro, il segno 2 che identifica il successo della Turris vi permetterebbe di guadagnare 4,25 volte quello che avrete pensato di investire, infine l’eventualità del pareggio – per la quale puntare sul segno X – porta in dote con questo bookmaker una vincita che ammonta a 3,25 volte l’importo che avrete giocato.