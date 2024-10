La diretta Turris Audace Cerignola, alle ore 17.30 di domenica, arriva in un momento decisamente delicato per i corallini che, dopo tre pareggi consecutivi, sono incappati in una nuova sconfitta subendo un poker sul campo del Trapani. Terzo ko in campionato per la Turris che con soli 6 punti si trova al momento nel pieno della zona pericolante della classifica del girone C.

L’Audace Cerignola dalla sua non vince da tre partite consecutive di campionato ma dopo un buon inizio di stagione mantiene una posizione ambiziosa in classifica, nel gruppo delle quarte a quota 12 punti dopo l’ultimo pari a reti bianche contro la Casertana. I pugliesi sono però a secco di gol da tre partite consecutive e reduci da due pareggi di fila con il punteggio di 0-0.

DIRETTA TURRIS AUDACE CERIGNOLA: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta Turris Audace Cerignola sarà trasmessa su Sky e NOW, i canali ufficiali per il campionato di Serie C di questa stagione, richiedendo un abbonamento. Grazie a questi servizi, sarà possibile seguire la diretta Turris Audace Cerignola anche in streaming video su smartphone, tablet o computer.

TURRIS AUDACE CERIGNOLA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabil formazioni della diretta Turris Audace Cerignola: cerchiamo di anticipare le possibili scelte dei due allenatori. Nella Turris, Maissa Ndiaye e Luca Ricci formeranno la linea difensiva, con Pugliese e Scaccabarozzi confermati come esterni nel 3-4-2-1. A centrocampo agiranno Morrone e Casarini, con Castellano pronto a contendersi un posto. Giannone sarà alle spalle dell’unica punta Trotta, mentre Nocerino dovrebbe partire titolare. L’Audace Cerignola di Giuseppe Raffaele scenderà in campo con il 3-5-2, con Salvemini e Cuppone in attacco, supportati da un centrocampo composto da Tascone, Campomaggio e Angel Maza.

TURRIS AUDACE CERIGNOLA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote fissate per chi vorrà concedersi una scommessa sulla diretta Sorrento Trapani, la quota per la vittoria della Turris viene fissata a 5.25, quella per la vittoria dell’Audace Cerignola a 3.55 mentre per l’eventuale pareggio viene proposta una quota di 1.55.