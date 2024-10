DIRETTA TURRIS GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati ai testa a testa di tipo storico della diretta di Turris Giugliano, una rivalità che non ha molto da dire dal punto di vista della squadra di casa visto che non è mai riuscita a vincere contro il Giugliano in questo piccolo derby campano. Infatti in quattro partite disputate fino a questo momento abbiamo solo vittorie del Giugliano, basti pensare al primo storico match tra le due formazioni in cui la formazione che oggi gioca in trasferta ha vinto per 4-1 ormai due anni fa.

Diretta/ Giugliano Juventus U23 (risultato finale 1-0): campani secondi! (Serie C, 12 ottobre 2024)

L’ultimo match invece è stato più combattuto anche se il risultato ha sempre favorito il Giugliano per 2-1. In quell’occasione andarono a segno prima i ragazzi del Turris, grazie ad un autogol di Crocetta, poi però salì in cattedra Salvemini che mise a segno una doppietta. Spostiamoci adesso sulle statistiche della diretta di Turris Giugliano per vedere se anche i dati numerici favoriscono gli ospiti di oggi. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Cavese Turris (risultato finale 1-2): vittoria ospiti, decisivo Giannone (Serie C, 11 ottobre 2024)

DIRETTA TURRIS GIUGLIANO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Turris Giugliano sarà garantita per tutti i possessori di un abbonamento a Sky o a NOW, che detengono i diritti esclusivi per la messa in onda delle partite della Serie C per la stagione 2024/2025. Chi vorrà seguire la diretta Turris Giugliano in streaming in televisione potrà dunque farlo sintonizzandosi sul canale Sky Sport 255 dell’emittente satellitare, che garantirà la trasmissione dell’evento anche via streaming tramite Sky Go oppure utilizzando NOW TV.

A CACCIA DI PUNTI

La diretta Turris Giugliano in programma per la decima giornata del girone C della Serie C 2024/2025 alle ore 17:30 di sabato 19 ottobre 2024 presso lo Stadio Amerigo Liguori ci offre alcuni spunti interessanti aspettando il calcio d’inizio del match. I padroni di casa si trovano pericolosamente a ridosso delle zone più calde della classifica avendo sin qui conquistato solo otto punti, gli stessi di Messina, Casertana e Crotone, ma che avrebbero potuto essere nove se non fosse arrivata la penalizzazione decisa dalla federazione.

Diretta/ Turris Audace Cerignola (risultato finale 0-3): due volte Salvemini (6 ottobre 2024)

L’obiettivo al momento sarebbe quello di continuare a fare risultato avendo vinto nell’ultimo turno contro la Cavese. Gli ospiti, invece, si sono resi protagonisti di un cammbino decisamente entusiasmante e gli sforzi compiuti hanno permesso loro di raggiungere addirittura la terza posizione in classifica con 17 punti, davanti per differenza reti ma al pari di Catania e Monopoli, e distanti pochissimo dalla vetta, occupata dal Benevento a quota 19 e davanti all’Audace Cerignola ferma a 18 punti. La partita Turris Giugliano sarà infine diretta da Fabrizio Ramondino, arbitro proveniente dalla sezione AIA di Palermo.

TURRIS GIUGLIANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’attesa per l’inizio della diretta Turris Giugliano sta crescendo con il passare dei minuti e proviamo quindi ad analizzare quelle che saranno le scelte dei due allenatori riguardo alle probabili formazioni da schierare in campo. Visto il recente successo, ci si aspetta che la Turris possa riconfermare gli stessi uomini che hanno vinto contro la Cavese nell’ultima giornata e dunque utilizzando un 3-5-2 formato da Giannone ed Ekuban in attacco, confermatissimi Nocerino, Morrone, Casarini, Pugliese e Parodi a centrocampo e Ndiaye, Esempio e Cocetta davanti al portiere Marcone.

Dal canto suo il Giugliano di mister Valerio Bertotto dovrebbe fare il suo ingresso sul terreno di gioco con il 4-3-3 in cui il tridente offensivo sarà composto da Balde, Njambe e Ciuferri, nel mezzo ci saranno Romano, Celeghin e Giorgione mentre la retroguardia, a protezione dell’estremo difensore Russo, sarà infine formata da Valdesi, Solcia, Caldore ed Oyewale.

DIRETTA TURRIS GIUGLIANO, LE QUOTE

Cerchiamo ora di capire quali sono i pronostici per la diretta Turris Giugliano analizzando le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive relativamente al risultato finale di questo evento in programma per la decima giornata di Serie C. Secondo quanto pagato da Bwin ad esempio, il Giugliano sembra essere leggermente favorito per ottenere il successo, quotato a 2.10, mentre la Turris ha le stesse chances di conquistare la vittoria così come di strappare un pareggio, entrambi pagati a 3.10. Discorso simile pure per Zona Gioco che vede però il successo dei padroni di casa come leggermente meno probabile rispetto al pari offrendo 3-14 per l’1, 3.10 per l’x e 2.12 per il due finale. Goldbet, ad esempio, vede più probabile una vittoria degli ospiti che quota a 2.10 mentre il successo dei padroni di casa è dato a 3.25, quota più alta insieme ad Eurobet e Lottomatica. L’X, ovvero il pareggio, viene dato a 3.20. Allo stesso modo Lottomatica quota il pari 3.20, mentre per Betsson la probabilità che finisca con una X è leggermente più bassa con un 3.15 e per Eurobet 3.10.