Diretta/ Turris Giugliano, streaming video tv: crocevia decisivo (Serie C)

DIRETTA TURRIS GIUGLIANO: IN EQUILIBRIO!

Turris Giugliano, in diretta domenica 29 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato di Serie C. Un derby campano importante tra due squadre che non collezionano tre punti ormai da troppo tempo.

La Turris è diciassettesima in classifica con 23 punti, frutto di cinque vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte. Tre pareggi di fila per Maniero e compagni, reduci dall’1-1 contro il Picerno. Il Giugliano, invece, è nono in classifica con 30 punti, raccolti grazie a sette vittorie, nove pareggi e sette sconfitte. Anche i gialloblu sono reduci da tre pari di fila, l’ultimo per 1-1 contro il Latina.

TURRIS GIUGLIANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Giugliano non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Turris Giugliano sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS GIUGLIANO

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Turris e Giugliano, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dalla Turris, in campo con il 4-3-3: Perina, Vitiello, Miceli, Di Nunzio, Contessa, Maldonado, Di Franco, Haoudi, Ercolano, Maniero, Guida. Passiamo adesso alla formazione ospite, schierata con il 3-5-2: Tonti, De Santis, Celli, Cortinovis, Sannipoli, Di Livio, Bordin, Tessiore, Carissoni, Riccardi, Belloni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Turris Giugliano sono molto equilibrate. Andiamo a scoprirle grazie a Eurobet: la vittoria della Turris è a 2,70, il pareggio è a 3,10, mentre il successo del Giugliano è a 2,55. Secondo i bookmakers sarà una gara tirata: Under 2,5 a 1,55 e Over 2,5 a 2,25. Discorso diverso per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,93 e 1,78.

