DIRETTA TURRIS MONOPOLI (RISULTATO FINALE 0-2): COLPO DEI GABBIANI

Il Monopoli chiude sullo 0-2 in suo favore una partita sostanzialmente dominata dall’inizio alla fine. La Turris è stata costretta anche a chiudere il match in inferiorità numerica per l’espulsione di Cocetta per doppia ammonizione, ma i Corallini non hanno mai dato l’impressione di essere in grado di recuperare. Tanti cambi nel finale a spezzare il gioco e i Gabbiani si prendono una prima vittoria di sostanza in campionato. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE TURRIS MONOPOLI , DIRETTA TV STREAMING

Se siete interessati a vedere la diretta Turris Monopoli dovete prima assicurarsi di essere abbonati a Sky oppure NOW, entrambe casa della Serie C per tutta la stagione, playoff e playout inclusi.

Se invece è nel vostro interesse seguire la partita in diretta streaming, allo dovete fare affidamento alle applicazioni Sky Go e NOW, scaricabili su tutti i dispositivi.

YEBOAH MURATO DALLA DIFESA

Nella Turris, Iuliano subentra a Marconi. Al 5′, il Monopoli sfiora il terzo gol con Borello, che recupera palla e colpisce di destro, mancando di poco il palo della porta difesa dal neoentrato Iuliano. Al 14′, un lancio millimetrico dalla difesa di Miceli trova Borello, il cui tiro di destro non centra lo specchio della porta. La Turris risponde con un doppio cambio: fuori Nicolao e Solmonte, dentro Frasca e Terratone. Nel Monopoli, al 20′, Vazquez, autore del primo gol, lascia il posto a Grandolfo. Subito dopo, un tiro potente di Yeboah viene murato dalla difesa avversaria. (agg. di Fabio Belli)

AMMONITI COCETTA E SCACCABAROZZI

Al 31′ Cocetta, difensore della Turris, è stato ammonito per un fallo tattico a centrocampo nel tentativo di fermare una pericolosa ripartenza dei biancoverdi. Al 36′, Yeboah serve un filtrante per Borrello, che però calcia addosso a Marcone. Poco dopo, il Monopoli trova il raddoppio: Federico Pace segna su calcio d’angolo battuto dai biancoverdi. Prima dell’intervallo, Pace ha un’altra occasione, e successivamente Scaccabarozzi della Turris viene ammonito. (agg. di Fabio Belli)

GABBIANI PIÙ INCISIVI

Al 4′ minuto il Monopoli passa subito in vantaggio: Federico Vazquez sfrutta la prima occasione utile e con un tiro al volo batte Marcone, portando il risultato sullo 0-1. Al 10′, i biancoverdi guadagnano il terzo calcio d’angolo consecutivo, dimostrando di avere il controllo del gioco sul campo dell’Amerigo Liguori. La Turris cerca di gestire il possesso palla alla ricerca di un’opportunità per pareggiare, ma al 23′ è nuovamente il Monopoli a rendersi pericoloso con una punizione dalla trequarti. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Mancano solo pochi minuti alla diretta Turris Monopoli, diventata un grande classico nel corso degli ultimi anni in Serie C: possiamo innanzitutto dire che nessuna delle due squadre ha raggiunto gli ottavi di Coppa Italia Serie C, i turni preliminari sono stati fatali ad entrambe le squadre che ora potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato, nel quale almeno sulla carta dovranno innanzitutto pensare a salvarsi. Per la Turris una bella delusione la sconfitta interna, ai tempi supplementari, contro l’Altamura: era una bella occasione che però i corallini non hanno saputo sfruttare.

Il Monopoli invece ha vinto in trasferta il sempre sentito derby contro il Foggia, violando lo Zaccheria per 2-1; poi però i gabbiani sono incappati nella trappola Trapani, i siciliani hanno confermato le loro ambizioni e si sono imposti con il risultato di 2-0, nel loro stadio. Per le due squadre avversarie oggi è arrivato il momento di confrontarsi con il girone C di Serie C: anche per noi è certamente tempo di metterci comodi e stare a vedere come andranno le cose, la parola può passare subito al campo perché la diretta di Turris Monopoli ci fa davvero compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

TURRIS MONOPOLI: I TESTA A TESTA

Siamo quasi pronti a vivere la diretta Turris Monopoli, una partita che nelle ultime stagioni è diventata una sorta di classica in Serie C: dalla stagione 2020-2021 troviamo ben otto incroci con un bilancio che sorride nettamente al Monopoli, visto che la Turris non è mai riuscita a battere il Monopoli. I gabbiani hanno cinque vittorie a fronte di tre pareggi; l’ultima volta in cui sono passati nel novembre 2023, era la passata stagione e la vittoria del Monopoli era maturata grazie al gol che Manuel Ferrini aveva messo a segno a un minuto dal termine del primo tempo.

Non c’è solo il fatto che la Turris non abbia mai vinto, ma anche i gol segnati: i corallini non ne fanno da quattro partite, l’ultimo risale al febbraio 2022 in una sconfitta al Veneziani. Invece, l’ultima vittoria della Turris è del settembre 2013, quarta giornata di un campionato di Serie D: eravamo nel girone H e la rete decisiva, a tre minuti dal 90’, l’aveva messa a segno Mohamed Mansour. Adesso si rinnova questa interessante rivalità, aspettiamo con trepidazione la diretta Turris Monopoli. (agg. di Claudio Franceschini)

TURRIS MONOPOLI, VIA ALLA PRIMA

Vincere per dimenticare le sconfitte di Coppa. La diretta Turris Monopoli, prima giornata di campionato, sarà doppiamente utile per le due squadre, sia per cominciare a muovere la classifica sin da subito sia perché i club sono reduci dall’eliminazione in Coppa Italia Serie C.

La Turris si è fermata al primo turno contro l’Altamura. La rete nel primo tempo di Nocerino non è bastato dato che nella ripresa è stato Sabbatani a pareggiarla. Ai supplementari, Molinaro e ancora Sabbatani fissano li punteggio definitivamente sul 3-1.

Primo turno tosto per il Monopoli che è dovuto partire per la trasferta di Erice per sfidare il Trapani, gara conclusa 2-0 grazie alle reti di Karic e Kanoute. Tornando alla Serie C, la gara si disputerà domenica 25 agosto alle ore 20:45.

LE PROBABILI FORMAZIONI TURRIS MONOPOLI

È il momento di andare a vedere le probabili formazioni della diretta Turris Monopoli. I padroni di casa opteranno per un 3-4-2-1 composto da Marcone in porta e dal terzetto arretrato De Siato, Ricci e Maestrelli. A centrocampo, da destra verso sinistra, Nicolao, Scaccabarozzi, Pugliese e Porro. Sulla trequarti Giannone e Siega mentre Nocerino sarà la punta.

Assetto tattico leggermente diverso per i pugliesi che si disporranno secondo il modulo 3-5-2. Tra i pali Vitale con Cascella, Bizzotto e Ferrini a formare la difesa. Gli esterni saranno Viteritti e Pace con Battocchio, Borello e Calvano nella zona nevralgica del campo. In attacco Vazquez e Yeboah.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TURRIS MONOPOLI

Adesso possiamo concludere l’analisi della partita con le quote per le scommesse sulla diretta Turris Monopoli. I favoriti per vincere la gara sono i pugliesi a 2.55 contro i 2.95 relativo ai campani. Il pareggio invece viene pagato tre volte la posta in palio.

Ora diamo un’occhiata alle giocate relative alla reti. Tenendo conto la soglia 2.5, l’Over è a 2.05 mentre l’Under a 1.65. Gol e No Gol rispettivamente quotate 1.90 e 1.80.