DIRETTA CASERTANA GIUGLIANO, DERBY CAMPANO

Entriamo nel vivo della competizione con la diretta Casertana Giugliano, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C. La sfida si giocherà allo Stadio Alberto Pinto di Caserta sabato 17 agosto 2024 alle ore 21:00.

Per arrivare qui, le due squadre hanno dovuto affrontare già i 32esimi. I rossoblu hanno estromesso dalla competizione la Ternana con il risultato di 2-1 dopo i tempi supplementari grazie al gol di Iuliano al 120′. Anche i campani hanno vinto ai supplementari, ma con un punteggio più ampio ovvero 4-1 contro il Campobasso, rimasto in dieci uomini dal 65′, una defezione che alla lunga è costata cara ai molisani.

Video/ Casertana Juventus Next Gen (1-3) gol e highlights: Paglino non basta! (Serie C, 18 maggio 2024)

Per quanto riguarda il campionato, che per entrambe le squadre comincerà il 23 agosto, la Casertana dovrà vedersela in trasferta contro il Latina alle ore 20:45 mentre il Giugliano affronterà i pugliesi del Taranto tra le mura amiche.

DOVE VEDERE LA CASERTANA GIUGLIANO IN TV E STREAMING

La diretta Casertana Giugliano non sarà disponibile. Infatti il match non potrà essere seguito nemmeno su Sky, dato che la partita non fa parte di quelle scelte da trasmettere.

Diretta/ Casertana Juventus U23 (risultato finale 1-3): tris con Guerra! (Serie C, 18 maggio 2024)

Anche per quanto riguarda la diretta streaming, per il momento non ci sono possibilità di assistere alla sfida di Coppa Italia Serie C Casertana Giugliano.

LE PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA GIUGLIANO

Ora andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni della diretta Casertana Giugliano. I padroni di casa si disporranno secondo il modulo 4-2-3-1 con Zanellati in porta, Heinz e Falasca terzini con la coppia centrale Gatti-Bacchetti. In mediana ci saranno Matese e Bianca con il trio di trequartisti Calapai, Proia e Deli a supportare l’unica punta Galletta.

Replica il Giugliano con il modulo 4-3-3. Russo in porta, pacchetto arretrato composto da Solcia, Caldore, Oyewale e Valdesi. Le due mezzali saranno Romano e Peluso con Maselli in cabina di regia. Il tridente offensivo invece vedrà D’Agostino e Balde esterni con Njambe centravanti.

Video/ Juventus U23 Casertana (0-1) gol e highlights: risolve Curcio! (Serie C, 14 maggio 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CASERTANA GIUGLIANO

Adesso è il turno delle quote per le scommesse della diretta Casertana Giugliano. I rossoblu sono dati a 1.76 mentre i campani a 4.26 e dunque sfavoriti in questo turno di Coppa Italia Serie C. il pareggio che prolungherebbe il match è dato a 3.20.

Il segno Gol è meno probabile del No Gol essendo rispettivamente a 1.95 e 1.67. Chiudiamo con l’Over 2.5, vale a dire tre gol nel match, a quota 2.08 contro l’Under a 1.59.