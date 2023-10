DIRETTA/ Turris Giugliano (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 29 ottobre 2023)

DIRETTA TURRIS GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Turris Giugliano sta per cominciare: presentiamo la partita dell’undicesima giornata di Serie C analizzando il rendimento tenuto fino a questo momento in campionato dalle due formazioni campane. La Turris difficilmente conosce mezze misure: ecco infatti quattro vittorie, un pareggio e cinque sconfitte, che hanno portato 13 punti in classifica con partite quasi sempre spettacolari, come confermano ben 20 gol segnati ma anche 23 al passivo, per cui la differenza reti della Turris è pari a -3.

Video/ Giugliano Crotone (1-2) gol e highlights: doppietta di Tumminello! (Serie C, 25 ottobre 2023)

Dall’altra parte, i cugini del Giugliano replicano con appena 9 punti in classifica, frutto di due vittorie, tre pareggi e ben cinque sconfitte. Rendimento assai diverso anche in zona gol: appena cinque all’attivo, sono invece 13 quelli incassati, per cui il Giugliano in campionato vanta una differenza reti che è pari a -8. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, per quanto significativi: la parola infatti deve passare al campo, perché la diretta di Turris Giugliano comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Taranto Turris (3-1) gol e highlights: gli ionici ritrovano la bussola (Serie C, 25 ottobre 2023)

TURRIS GIUGLIANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Turris Giugliano sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Turris Giugliano in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TURRIS GIUGLIANO: DERBY DELICATO!

Turris Giugliano, in diretta domenica 29 ottobre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. Nelle ultime cinque partite, la Turris ha fatto registrare una sola vittoria, nessun pareggio e ben quattro sconfitte, l’ultima sul campo del Taranto nella più recente sfida di campionato che ha sbalzato i Corallini fuori dalla zona play off, ora a caccia di una riscossa.

Diretta/ Taranto Turris (risultato finale 3-1): la chiude Bifulco in contropiede! (Serie C, 25 ottobre 2023)

La squadra di Giugliano in Campania, invece, mostra un bilancio di una vittoria, due pareggii e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in campionato. Tigrotti sconfitti nell’ultima sfida disputata in casa contro il Crotone, un solo punto nelle ultime 3 partite che hanno lasciato i gialloblu al momento al quartultimo posto in classifica nel girone C. Le due squadre si preparano a un nuovo confronto dopo l’ultima partita del 29 gennaio 2023, conclusasi con la vittoria per 0-2 del Giugliano.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS GIUGLIANO

Le probabili formazioni della diretta Turris Giugliano, match che andrà in scena allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Per la Turris, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fasolino; Maestrelli, Frascatore, Cocetta; Cum, Scaccabarozzi, Franco, Contessa, De Felice; Nocerino, D’Auria. Risponderà il Giugliano allenato da Valerio Bertotto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Russo; Di Dio, Berman, Caldore, Yabre; Vogiatzis, Berardocco, Gladeston; De Sena, Salvemini, Nocciolini.

TURRIS GIUGLIANO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Turris Giugliano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Turris con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.97, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Giugliano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA