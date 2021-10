Diretta/ Turris Latina streaming video tv: Corallini ammazzagrandi (Serie C)

DIRETTA TURRIS LATINA: I CAMPANI IN SERIE POSITIVA

Turris Latina, in diretta domenica 3 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. I corallini proseguono nel loro cammino da ammazzagrandi in questo avvio di campionato. Dopo aver espugnato lo “Zaccheria” di Foggia, i campani sono passati nel turno infrasettimanale anche al “Massimino” di Catania con uno spettacolare 3-4, riportandosi al sesto posto in classifica e centrando la seconda vittoria consecutiva.

Va avanti adagio il Latina che sta ancora pagando l’adattamento alla nuova categoria dopo gli anni di Serie D. Mercoledì scorso i pontini hanno ceduto tra le mura amiche dello stadio “Francioni” perdendo di misura contro la Juve Stabia subendo così la seconda sconfitta consecutiva, pur restando in linea di galleggiamento sopra la zona play off. Le due squadre in questa stagione si sono già affrontate a Torre del Greco, il 22 agosto scorso nel primo turno di Coppa Italia la Turris si è imposta vincendo di misura 1-0, grazie alla rete decisiva messa a segno da Leonetti.

DIRETTA TURRIS LATINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Latina non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS LATINA

Le probabili formazioni della diretta Turris Latina, match che andrà in scena all’Amerigo Liguori di Torre del Greco. Per la Turris, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perina, Esempio, Lorenzini, Manzi; Ghislandi, Bordo, Tascone, Palmucci, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. Risponderà il Latina allenato da Daniele Di Donato con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Cardinali, Ercolano, De Santis, Esposito, Nicolao; Amadio, Spinozzi, Tessiore; Di Livio; Rosseti, Carletti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Amerigo Liguori di Torre del Greco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Turris con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Latina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.



