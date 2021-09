Diretta/ Turris Monopoli streaming video tv: mine vaganti (Serie C)

Turris Monopoli, in diretta domenica 5 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sarà un match valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. Mine vaganti a confronto nel girone C di Serie C. I corallini hanno esordito con un pareggio 0-0 sul campo del Taranto che ne ha confermato organizzazione e solidità, marchio di fabbrica che il tecnico Bruno Caneo ha saputo imporre dopo essere subentrato nella scorsa stagione ed aver garantito alla squadra i punti necessari per la salvezza.

Ha addirittura esordito col botto il Monopoli, rifilando un secco 3-0 al Catania tra le mura amiche dello stadio Veneziani. Chiuso l’importante ciclo con Beppe Scienza in panchina, i Gabbiani dopo aver eliminato il Potenza in Coppa Italia hanno addirittura dominato contro gli etnei con una doppietta di Starita e un gol di Viteritti. Una performance che fa sognare i tifosi pugliesi che chiedono però ora alla squadra continuità, in un impegno difficile come quello sul campo dei campani dove tutti fanno fatica a passare.

DIRETTA TURRIS MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Monopoli non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS MONOPOLI

Ecco dunque le probabili formazioni per la diretta di Turris Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Per la Turris, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perina; Esempio, Lorenzini, Varutti; Ghislandi, Bordo, Tascone, Giofrè; Giannone, Santaniello, Leonetti. Risponderà il Monopoli allenato da Alberto Colombo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Loria; Riggio, Bizzotto, Arena; Viteritti, Bussaglia, Vassallo, Piccinni, Guibre; Starita, Nocciolini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Amerigo Liguori di Torre del Greco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Turris con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.



