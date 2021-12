Diretta/ Turris Taranto streaming video tv: corallini ambiziosi (Serie C)

DIRETTA TURRIS TARANTO: PADRONI DI CASA FAVORITI

Turris Taranto, in diretta mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Non si sono smorzate le ambizioni dei Corallini dopo l’ultimo pareggio di Pagani: il Monopoli si è preso il secondo posto sopravanzando la Turris di una lunghezza, ma la squadra allenata da Caneo si è confermata solida e capace di puntare a una piazza d’onore alle spalle del Bari, in fuga in testa alla classifica.

Dall’altra parte il Taranto è tornato alla vittoria in maniera convincente nell’ultimo turno di campionato disputato, battendo 2-0 il Picerno e sorpassando proprio i lucani al nono posto in classifica, chiudendo così il girone d’andata in zona play off. In Serie D l’ultimo precedente disputato tra le due formazioni a Torre del Greco: il 17 dicembre 2021 il Taranto ha espugnato con il punteggio di 1-2 il campo della Turris, che ha battuto i pugliesi in casa per l’ultima volta con il 2-0 datato 25 ottobre 2015.

DIRETTA TURRIS TARANTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Taranto non è una di quelle disponibili per questa ventesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS TARANTO

Le probabili formazioni della diretta Turris Taranto, match che andrà in scena allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Per la Turris, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perina; Esempio, Lorenzini, Zanoni; Finardi, Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Santariello, Leonetti. Risponderà il Taranto allenato da Giuseppe Laterza con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Chiorra; Versienti, Riccardi, Benassai, Di Maria; Labriola, Bellocq, Civilleri; Pacilli, Italeng, Giovinco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Amedeo Liguori di Torre del Greco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Turris con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Taranto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.

